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Gündem Türkiye’yi sallayan uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınanların kimliği şoke etti
Gündem

Türkiye’yi sallayan uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınanların kimliği şoke etti

Yeniakit Publisher
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Türkiye’yi sallayan uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınanların kimliği şoke etti

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyon, kentte ve hukuk camiasında adeta şok etkisi oluşturdu.

 

BARO BAŞKANI UFUK GÖK VE 11 AVUKAT YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu. Operasyon kapsamında, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat yakalanarak gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.
Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Gök ve diğer avukatların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

Vatandaş

Adaletin durumu içler acısı,Savunma,iddia,karar makamlarinı yapay zekaya devretsin devlet sıfır maliyet,sıfıra yakın haksızlık.

BEN ADALET VE ŞERİAT İSTİYORUM

Gelde şimdi şeriat isteme, başka çaresi yok..
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