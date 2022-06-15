Türkiye'yi özleyen Türkler üzerinden rant devşirdi! Erdem Baş'tan yeni açıklama

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Ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşen Erdem Baş yeni videolar paylaşmaya devam ediyor.

ABD’de yaşamaya başlayan oyuncu Erdem Baş, ilk tiyatro oyununu sergiledi. Türkiye'den kaçtığına sevinen Erdem Baş, oyunun ardından gelen tepkileri çektiği video ile anlattı.

Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan Türkler üzerinden reklam yapan Erdem Baş, “Buraya gelmemdeki amaç, arkadaşlarımla birlikte Amerika’da Türk tiyatrosu kurmaktı, sonunda kurduk. Geçen yılın Kasım’ın beri çalışıyoruz. Buraya geldim ve hemen provaya girdik. İlk önce Orlando’da oynadık, ondan sonra New Jersey’de oynadık. Sonra da New York’ta oynadık. Üç oyun oynadık. Oyunlar çok güzel geçti, çok güzel tepkiler aldık. Müthiş tepkiler aldık, vallahi abartmıyorum. İnsanlar diyor ki, gözümüz yaşla izledik. 35 senedir Amerika’da yaşayıp hiç Türk oyunu izleme şansları olmamış.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir oyuncu kaybetti" demiş, tepkiler gelince çark etmişti

"Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." diyen Baş, tepkiler sonrasında geri adım atarak, "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullanmıştı.