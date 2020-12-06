Türkiye'yi lojistik süper güç haline getireceğiz

Kars temasları kapsamında Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, yatırımlara ara vermediklerini kaydederek, “Bölünmüş yol ağını 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Dünyanın en kaliteli, en güvenli yollarına sahip bir Türkiye var artık” dedi.

Kaza oranları düştü

“28 bin kilometreye varan bölünmüş yollarla trafiğin yüzde 80’ine hizmet ediyoruz. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 düşüş görüldü” bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Kaliteli ve güvenli yollar yapıyoruz. Demir yollarında da atılımımız devam ediyor. Çerkezköy’den İstanbul’dan geçerek Çin’e gidecek ilk ihracat trenimizi İstanbul’dan yola çıkardık. Bu, Türkiye’nin hem lojistik tarihi için hem demir yolu tarihi için çok ama çok önemli bir hamleydi. Daha önce Çin’den Türkiye’ye gelen trenlerin önünü açmıştık. Şükür ki trenle Çin’e ihracat mallarımızı göndermeye başladık.” Karaismailoğlu, karada, havada, denizde, uzayda önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Karaismailoğlu, şunları aktardı: “Çok büyük işler yapıyoruz. İnşallah ülkemizi dünyamızın en büyük 10 ekonomisi arasına yerleştirmek; lojistik süper güç yapmak için 3 binin üzerindeki ülke genelinde şantiyemizde 400 bin yakın arkadaşımızla birlikte büyük bir öz veriyle, büyük bir çabayla gayret sarf ediyoruz. Malum, mart ayından beri ülkemiz ve dünya büyük bir salgınla karşı karşıya ama biz bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Büyük bir özveriyle memleketimizin her tarafında çalışmalarımız devam ediyor.”

Lojistik merkezleri devrede

Ayrıca şu ana kadar planladıkları 25 lojistik merkezinden 11’ini işletmeye aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların tamamının hizmete açılmasıyla da toplam 35.6 milyon ton ilave taşıma kapasitesi elde edilecek ve 12.8 milyon metrekare konteyner stoklama ve elleçleme sahası ülkemize kazandırılacaktır. Lojistik koridor oluşturma yaklaşımıyla uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyor, demir yolunun rekabet gücünü artırmak için yeni merkezler ve i iltisak hatları yapıyoruz.”

Karakurt-Horasan Yolu Kars’ın cazibesini arttıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, SarıkamışKarakurt-Horasan yolunun açılışını da yaptı. Açılışa video konferans yoluyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol; vakitten 25 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Kars’ın cazibesinin arttıracakt