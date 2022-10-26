  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den sert tepki
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den sert tepki

Suudi Arabistan'da devam eden 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda ın bugünkü oturumunda konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alan açıklamalar yapan Yunan Bakan'a Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 20:24:00 - 2022-10-26 20:29:24
Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den sert tepki

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirilen 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege delege katıldı. Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi
Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Ekonomi

Bakan Nebati'den kritik ekonomi görüşmesi

Bakan Nureddin Nebati enflasyonun düşüşü için tarih verdi
Bakan Nureddin Nebati enflasyonun düşüşü için tarih verdi

Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati enflasyonun düşüşü için tarih verdi

Bakan Nureddin Nebati'den heyecanlandıran açıklama: Artış enflasyonun üzerinde olacak
Bakan Nureddin Nebati'den heyecanlandıran açıklama: Artış enflasyonun üzerinde olacak

Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati'den heyecanlandıran açıklama: Artış enflasyonun üzerinde olacak

Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader
Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader

Ekonomi

Nureddin Nebati, Özgür Demirtaş'ı tokat manyağı yaptı! Ne oldu, rengin soldu birader

Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Yeni paket yolda geliyor! Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Yeni paket yolda geliyor! Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Yeni paket yolda geliyor! Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan Nebati'den esnafa destek paketi açıklaması
Bakan Nebati'den esnafa destek paketi açıklaması

Ekonomi

Bakan Nebati'den esnafa destek paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcılarla görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcılarla görüştü

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcılarla görüştü

Bakan Nebati, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Nebati, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Siyaset

Bakan Nebati, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcı forumuna katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcı forumuna katıldı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcı forumuna katıldı

Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı
Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı

Gündem

Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı

Bakan Nebati'den ödeme müjdesi az önce geldi! 6 bin liraya kadar çıkacak
Bakan Nebati'den ödeme müjdesi az önce geldi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Ekonomi

Bakan Nebati'den ödeme müjdesi az önce geldi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Bakan Nebati: Esnafa yönelik Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi
Bakan Nebati: Esnafa yönelik Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

Ekonomi

Bakan Nebati: Esnafa yönelik Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

Bakan Nebati'den flaş açıklama! Az önce bütün Türkiye'ye ilan etti
Bakan Nebati'den flaş açıklama! Az önce bütün Türkiye'ye ilan etti

Ekonomi

Bakan Nebati'den flaş açıklama! Az önce bütün Türkiye'ye ilan etti

Bakan Nebati, Yıldırım'ı ve madencileri ziyaret etti
Bakan Nebati, Yıldırım'ı ve madencileri ziyaret etti

Gündem

Bakan Nebati, Yıldırım'ı ve madencileri ziyaret etti

Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi
Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi

Ekonomi

Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi

Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi
Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi

Ekonomi

Bakan Nebati: Yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23