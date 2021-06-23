“Türkiye’yi enerji teknolojilerinde merkez ülke haline getiriyoruz”

Dönmez, videokonferans yöntemiyle katıldığı Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) 12. Olağan Genel Kurulunda, “Türkiye, 20 yıl önce küresel yenilenebilir enerji istatistikleri içerisinde son sıralarda yer alırken, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa’da 6. dünyada 13. sırada yer alıyor.” ifadelerini kullandı. Dönmez, Türkiye’nin geleceğini genç mühendislerin planladığını ve genç mimarların inşa ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Türkiye’yi sadece enerjide değil enerji teknolojilerinde de merkez ülke haline getiriyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjide ortaya koyduğumuz projelerde yerli teknoloji gibi şartlarla yatırımcılarımızı Ar-Ge ve inovasyona yönlendiriyoruz. Bu teşvikimizin en güzel örneklerinden birisi Ankara’da kurulan Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası oldu. En büyük güneş enerji santrali Karapınar GES2’de kullanılan panelleri üreten fabrikamızla güneşte yerli teknoloji için düğmeye basmış olduk.”