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Yaşam Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Yaşam

Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne giden Rafet Burukoğlu, yerler kirlenmesin diye çamurlu olduğunu söylediği ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Yaşlı adamın hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 19:14:00 - 2022-07-04 19:31:51
Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne giden Rafet Burukoğlu’nun yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak içeri girmesi çalışanları duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Tarlada çalıştığı için ayakkabıları çamurlanan Burukoğlu, kooperatiften içeri girerken yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarıyla içeri giren Burukoğlu’nu gören çalışanlar, yaşlı adama neden ayakkabılarının olmadığını sordu.

"İçeriyi kirletmek istemedim"

Burukoğlu ise “Ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu olduğu için içeriyi kirletmek istemedim. Dışarıda çıkardım” dedi. Burukoğlu’nun duyarlı davranışı kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.

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