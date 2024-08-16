Türkiye'yi bekleyen tehlike: Amerika resesyona girecek! Amerikalılar ilk kez yayımlandı... Yapılan ilişkin ilan

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ABD ekonomisindeki resesyon riski devam ediyor. Bank of America CEO'su Brian Moynihan ise ülkedeki ekonomik verilerle ilgili, "Artık durgunluk olasılığı yok" dese de diğer kredi derecelendirme kuruluşları Bank of America ile aynı fikirde değil.

Wall Street endekslerinde geçen hafta yaşanan çalkantının ardından finansal piyasalardaki belirsizlik ve tartışmalar sürüyor. Global arenada ABD’nin resesyona girmesini yüksek bir ihtimal olarak görülürken, Bank of America CEO'su Brian Moynihan ise ABD'li yayın kuruluşu CBS'ye verdiği röportajda artık resesyonu kaçınılmaz görmediğini söyledi. Moynihan, mali felaketi önlediği için Joe Biden yönetimine ve Federal Rezerv'e teşekkür etti. Moynihan ayrıca ekonominin bazı yönlerden yavaşlamasına rağmen tüketicilerin harcamalarının pandemi öncesi seviyelerle aşağı yukarı aynı seviyede olduğunu da belirtti.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLİYOR

Piyasa uzmanlarına göre ABD ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye için de önemli sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar arasında doların güçlenmesi ve Türk lirasının değer kaybetmesi gösterilirken ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik enflasyon verisi ise temmuz ayında yüzde 0,2 beklentisiyle uyumlu oldu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları endeksi bir önceki yıla göre yüzde 3,0 olan beklentilerin altında yüzde 2,9 arttı.

TÜKETİCİ YAVAŞLADI

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Bank of America CEO'su Moynihan tüketicilerin bir dereceye kadar "yüksek faiz oranlarının baskısını" hissettiğini belirtirken, yine de ülkede yakın gelecekte bir durgunluğa dair belirgin işaretler olmadığını söyledi. Bank of America araştırması ayrıca 2024 için iki Federal Rezerv faiz oranı indirimi öngördü. Finans kuruluşunun yürüttüğü tahminlere göre kesintilerin Eylül ve Aralık aylarında gerçekleşeceği belirtildi. Moynihan, söz konusu röportajda "Bir önceki yıla kıyasla, tüketici yavaşladı. Hesaplarında paraları var ama azalmaya başladı. Tüketicilerin çalışıyor olması ve banka hesaplarında para bulunmasına rağmen, ekonominin çok fazla durgunlaşmaması için Federal Rezerv'in dikkatli olması gerekiyor" dedi.

UMUTSUZ KURULUŞLAR

Bank of America'nın söz konusu rapor ve analizlerine karşın diğer finans kuruluşları ise resesyon uyarısında bulunmaya devam ediyor. JP Morgan Chase, 2024'ün sonuna kadar resesyon olasılığını yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarmış durumda. Söz konusu ihtimallere yönelik açıklama, Temmuz ayına ilişkin raporlardan ve yavaşlayan enflasyondan sonra geldi.

SEBEBİ BERLY KASIRGASI

Varlıklarına göre ABD'nin ikinci büyük finans kuruluşu olan JP Morgan; ABD'deki durgunluğun en önemli nedeninin Beryl Kasırgası olduğuna işaret etti. Temmuz ayına ait ABD raporlarına göre, yaklaşık 430 bin kişi hava koşulları nedeniyle çalışamadı. Bu durum, 2000'den 2019'a kadar olan temmuz ayı işsizlik ortalamasını yükseltti. CBS'deki haberde Beryl Kasırgası'nın ABD ekonomisi üzerindeki derin etkilerini daha iyi anlamak için, kasırganın karaya ulaşmasıyla birlikte Teksas'ta üç milyon hane ve işletmenin elektriksiz kalmasının göz önüne alınması gerektiği bildirildi.