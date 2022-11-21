Türkiye’ye yatırım yapan kazanır TGB, OSB ve SB’lere gelen kârlı çıkar

Dünya zor bir dönemden geçerken tedarikçi ülke konumunu güçlendiren Türkiye’ye yatırım yağıyor. Yerli ve yabancı firmalar, Anadolu’ya peş peşe yatırımlar yapıyor. Teşviklerden ve vergi muafiyetlerinden de yararlanmak için de yarışan bu firmalar, ya teknoloji geliştirme bölgelerine (TGB) ya organize sanayi bölgelerine (OSB) ya da serbest bölgelere (SB) yöneliyor.

Avantajlar söz konusu

Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek üzere tasarlanan 80’i aşkın TGB’de şirketlere sunulan avantajlar şöyle:

Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf.

TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaf. Bu yazılımlara iş uygulamaları, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemleri dahil.

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf. Muafiyet kapsamında olan destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10’unu aşmamalı.

Teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırıma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin vermeli.

31 Aralık 2023 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi işveren payının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.

Gerek Ar-Ge gerek tasarım gerekse yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilecek ürünler gümrük vergisinden, düzenlenecek evraklar ise damga vergisinden muaf.

İstihdama olumlu katkı sunan, refah ve kalkınmayı arttıran 350 bini geçkin OSB’de yer alan yatırımcılara ise mevcut teşvik uygulamalarına ek olarak şu imkânlar tanınıyor:

Arazi alımlarında KDV muafiyeti.

Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti.

Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri.

Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti.

Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti.

OSB’nin belediye hizmetlerinden yararlanmaması durumunda katı atık vergisi muafiyeti.

KDV ve ÖTV yok

İhracat odaklı yatırım sayısını arttırmak için tasarlanan 19 SB’de firmalara sağlanan olanaklar şöyle:

Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden muafiyet.

İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden muafiyet.

KDV ve ÖTV’den muafiyet.

Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden muafiyet.

Emlak vergisinden muafiyet.

Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla SB’lerden verilecek belirli lojistik hizmetlere gelir ve kurumlar vergisi istisnası.

Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden muafiyet.

SB’lerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye aktarabilme fırsatı.

Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.

İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti. l KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

İkinci el yahut kullanılmış makine getirilmesi izni.