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Gündem Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!
Gündem

Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!

Finansal darbe girişimleri, döviz manipülasyonları, yaptırım kararları ve askeri güç gösterileriyle Türkiye’yi zafer yürüyüşünden vazgeçiremeyen şer odakları terör kartını sahneye sürdü. ABD’nin, ‘Terör saldırıları olabilir’ iddiasıyla büyükelçiliğini kapattığını duyurmasının üzerinden 48 saat geçmeden İskenderun’da bombalı bir saldırı girişimi gerçekleşti. Haçlı-Siyon devletlerinin ‘terörle dizayn’ hamlesinin de kursaklarında kalacağını belirten uzmanlar Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:20:00 -
Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!

Uluslararası siyasetin parlayan yıldızı Türkiye’nin yükselişini engelleyemeyen ve eskisi gibi her dediğini yaptıramayan Batı, elindeki son koz olan terör kartını kullanmaya başladı. Ekonomisi sağlam temeller üzerine yükselen Türkiye’yi finansal yaptırımlarla korkutamayan, yerli ve milli atılımlarla güçlenen savunma sanayisi sayesinde hiçbir zorbalığa boyun eğmeyen ve Libya’dan Karabağ’a kadar bütün mazlum coğrafyalardaki askeri varlığı sayesinde emperyalistlerin kirli planlarını bozan ülkemiz, eli kanlı taşeronların kirli eylemleriyle dizayn edilmeye çalışılıyor. Konu hakkında Akit’e konuşan askeri uzmanlar ve stratejistler ise Batı’nın bu hamlesinin de siyasi iradenin dirayeti sayesinde yerle bir olacağını işaret etti.

Taşeronları devreye aldılar

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Eskisi gibi Türkiye’yi kolaylıkla dizayn edemeyenler, taşeron terör örgütleriyle ülkemizi zorda bırakmak istiyorlar. Doğu Akdeniz’de hüsrana uğradılar. Ege’de kararlılığımızı gördüler. Güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör kantonlarının nasıl yerle bir edildiğine şahitlik ettiler. Türkiye’nin dayatmalara boyun eğmediğini acı bir şekilde şahitlik ettiler. Son çırpınışlarını sergiliyorlar” ifadelerini kullandı. Türkiye aleyhine terör faaliyeti yürüten karanlık odakların Batı’nın uşağı olduğunu kaydeden Hacımustafaoğulları, “Batı ne zaman sıkışsa taşeron örgütleri devreye giriyor. Sadece bu bile Türkiye’de gerçekleşen kanlı eylemlerin sorumlusunun kim olduğunu gösteriyor. Fakat başarılı olamayacaklar. Siyasi iradenin kararlı tutumu ve kolluk kuvvetlerimizin dirayeti bu kirli tezgahı da boşa çıkartacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye boyun eğmez

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye’ye yönelik terör olayları hep dışardan planlanır. Bu minval üzere terör kartlarını sahneye aldıkları anlaşılıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Hemen bir terör olayından sonra panikleyip, başa çıkmayacağını düşünüp, masada onların istediğini kabul edecek bir ülke değiliz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin boyun eğmeyeceğini kaydeden Akgül, “Dış güçlerin hamlelerine uygun stratejik tavırları var. Türkiye gerek sahada gerek masada gerekli tepkiyi verecektir. Asla boyun eğmeyecektir. Zira o günler geçti” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hizipsavar

başka yerlerde bomba patlatanların yarun kendi evlerinde de bomba patlayabilir dikkatli olmak lazım.
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Hamdi Dayı

Nükleer deneme şart. Deneme ayağını denk al demek. Televizyonda da gösterelim.
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