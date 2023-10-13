Türkiye’ye milyonları getiren İngiliz devinden olay karar! Tamı tamına 257 uçak sipariş ettiler

Türkiye'ye de turist getiren İngiliz havayolu easyjet toplam 257 uçaklık sipariş için imzaları attı.

İngiliz havayolu easyjet, Avrupalı üretici Airbus ile 157 kesin 100 opsiyon toplam 257 uçaklık sipariş için imzaları attı.

Anlaşmaya göre İngiliz şirketin 56 adet A320neo ve 101 adet A321neo uçağı için kesin sipariş verdiği, 100 uçaklık opsiyonun da anlaşma kapsamında yer aldığı bilgisi verildi.

Siparişlerin easyjet’e 2029 ile 2034 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

Easyjet İcra Kurulu Başkanı Johan Lundgren yaptığı açıklamada, “Stratejimiz sonuçlara ulaşmaktır ve bu nedenle bugün daha fazla müşteriye hizmet etmek ve hissedarlara cazip getiriler sağlamak için iddialı bir yol haritası belirledik” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turizm Ajansı

{relation id:1786216 slug:'arap-ulkesinden-gorulmemis-turkiye-karari-80-milyar-dolar-ve-65-dev-sirketle-geliyorlar'}