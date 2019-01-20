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Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargoyu kaldıracağını ve Doğu Akdeniz'de oluşturulan "enerji ortaklığına" katılmak istediğini açıkladı.

20 Ocak 2019 Pazar 16:25
Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD'nin kısa süre içerisinde ülkesine yönelik 1987'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldıracağını öne sürdü. Hristodulidis Washington'ın, Güney Kıbrıs'ın askeri yeteneklerini arttırmasının bölgesel güvenlik için önemini gördüğünü vurguladı.

Ambargonun kaldırılması için ABD Kongresi'nde sürecin başladığını söyleyen Hristodulidis, "Bu Kıbrıs'ın bölgesel istikrar ve güvenliğin önemli bir destekçisi olarak oynayacağı olumlu rolün ABD yönetimi tarafından desteklendiğinin bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

"ABD, Doğu Akdeniz'deki ortaklığa katılmak istiyor"

ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın içlerinde Mısır, İsrail ve Ürdün'ünde bulunduğu ülkelerle kurdukları enerji ortaklığına katılmak istediklerini söyleyen Hristodulidis, "Kişisel olarak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonların, Avrupa Topluluğu için kömür ve çelik neyse o olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'ye mesaj

Washington ve AB'nin, Türkiye'nin karşı çıktığı Güney Kıbrıs hükümetinin doğalgaz arama faaliyetlerine tam destek verdiğini belirten Hristodulidis, Türkiye ile deniz sınırları konusunda müzakere etmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz ay yapılan "ABD, Kıbrıs’ta Rusya’nın bölgedeki etkinliğine karşı askeri yığınak hazırlığında" uyarısının yersiz olduğunu belirten Rum bakan, kendi kontrollerindeki liman ve hava üslerini insani amaçlarla birçok ülkeye açtıklarını savundu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre Doğu Akdeniz'de 122 trilyon fit küp doğalgaz rezervi bulunuyor. Ancak Türkiye bölgede yapılan arama çalışmalarını, KKTC'nin egemenlik haklarının ihlali olarak görüyor ve bu çalışmalara karşı çıkıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:25
  1. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
  2. ABD
  3. AB

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