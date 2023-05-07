Türkiye'ye karşı skandal sansür! Erdoğan’ın İstanbul mitingine Twitter'dan yeni siyasi operasyon, engelleme

Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme!

Twitter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde kullandığı 'Türkiye Yüzyılı' sloganını spam listesine almıştı. Bu nedenle, binlerce paylaşımda yer alan 'Türkiye Yüzyılı' etiketi Twitter'da gündem olan konular arasına giremiyordu. Yine Twitter'dan skandal karar...

SICAK GELİŞME!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin vatandaşın mitinge katılım sağladığını belirtirken, coşkulu alana gelemeyen ve kalbi meydanda olan vatandaşlar ise sosyal medyada #TürkiyeSanaEmanet hashtagi altında buluşarak desteklerini dile getirdi. Yerli ve milli içerikleri perdeleyen algoritması ve FETÖ-PKK destekçisi hesapların paylaşımlarını öne çıkarmasıyla eleştirilerin hedefinde olan Twitter ise tarihi mitinge olan hazımsızlığını #TürkiyeSanaEmanet etiketini sistematik olarak Keşfet/Gündem listesinden düşürmesi ile bir kez daha gösterdi.

PKK'lı ve FETÖ yanlısı isimleri öne çıkaran algoritmasıyla eleştirilerin hedefinde olan sosyal medya platformu Twitter, yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği tarihi miting ile coşkulu kalabalığa hitap ederek, 14 Mayıs seçimleri için güçlü mesajlar verdi.



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TWİTTER SİYASİ OPERASYONLARINA HIZ VERDİ

Siyasi operasyonlarına hız veren Twitter seçim maratonunun başlamasından itibaren ilk olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkardı, çeşitli iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasına önayak oldu. Seçimlere doğru yaklaşırken daha da gaza basan Twitter, AK Partili vatandaşların paylaşımlarını 'algoritma' düzenlemesi adı altında daha az gösterirken, geçtiğimiz günlerde de yine Türkiye Yüzyılı etiketini gizleme çabasına girişti.

(Aynı dakikalarda, Twitter'ın masaüstü versiyonunda söz konusu etiket görünürken, mobil versiyonunda ise engellendiği görülüyor)

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ HAZIMSIZLIĞI

sabah'ın aktardığı haberde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi için de siyasi operasyonun düğmesine basan Twitter, #TürkiyeSanaEmanet hashtagi altında yapılan milyonlarca paylaşımı da bilinçli biçimde engelledi. Türkiye Gündemi/Keşfet listesine giren etiketi sistematik olarak engelleyen Twitter'ın hazımsızlığını gizleyemediği operasyonu mobil/masaüstü versiyonlarındaki farklılık ile ayrıca kanıtlandı.