2023-05-07 14:14:49 Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım
Konya, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi sanayi üretimi yüksek şehirler bu tarihte dünyanın üretim üssü olmaya aday konumunda. Dev yatırım! Konya sanayisinin başarısını tüm dünya biliyor. Konya'da organize sanayilerde binlerce ürünün üretimi başarıyla yapılıyor. Konya'da üretilen ürünler dünyanın tüm ülkelerine satılıyor. Sadece Konya değil Eskişehir, Ankara ve Bursa sanayileri de çok güçlü.