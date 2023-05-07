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Ekonomi
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Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

2023-05-07 14:14:49
Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

Konya, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi sanayi üretimi yüksek şehirler bu tarihte dünyanın üretim üssü olmaya aday konumunda. Dev yatırım! Konya sanayisinin başarısını tüm dünya biliyor. Konya'da organize sanayilerde binlerce ürünün üretimi başarıyla yapılıyor. Konya'da üretilen ürünler dünyanın tüm ülkelerine satılıyor. Sadece Konya değil Eskişehir, Ankara ve Bursa sanayileri de çok güçlü.

#1
Foto - Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

Bu şehirlerde stratejik ürünler üretiliyor ve ihraç ediliyor. Bu da Türkiye ekonomisine artı yazıyor. Türkiye'de sanayisel üretimin önemini kabul etmeyen yok. Bu potansiyelin daha da yükselmesini destekleyecek önemli bir açıklama yapıldı.

#2
Foto - Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

Konya, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi dev sanayi şehirleri bu tarihte dünyanın üretim üssü olabilir.

#3
Foto - Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Kurucu Başkanı Fatih Eren, Türkiye'nin, üretimde sahip olduğu avantajlara işaret ederek, bu avantajlar sayesinde Avrupa'nın üretim üssü olmaya aday ülkeleri arasında gösterildiğini bildirdi.

#4
Foto - Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

KONYA LİSTEDE YER ALIYOR Geçmişte İpek Yolu'nda olduğu gibi Türkiye'nin, ticaretin ana üsleri arasında yer almaya devam edeceğini kaydeden Eren, "Teknolojik gelişim ve yatırım bu hızla giderse 2040 yılına kadar Türkiye bambaşka bir çehreye bürünerek Avrupa'daki birçok ülkenin üretim üssü haline gelebilir." ifadesini kullandı. Söz konusu açıklamalar ve Türk sanayisinin üretim potansiyeli birbirine uyuyor. Türkiye'deki sanayi üretimi doğru hamlelerle desteklenirse 2040 yılında Konya, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi dev sanayi şehirlerinin dünya ekonomisinde söz hakkına sahip olması hayal değil.

#5
Foto - Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

KONYA SANAYİSİNDE ÇOK SAYIDA YENİ FABRİKA İNŞA EDİLİYOR! Konya'daki sanayi bölgesinde son aylarda yatırım zirveyi gördü. Yeni araziler satın alan yatırımcıların fabrikaları hızla yükseliyor. Konya'da sanayi yatırımları bu hızla devam ederse yakın zamanda yeni organize sanayi bölgeleri oluşturulabilir.

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