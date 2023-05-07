Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

KONYA LİSTEDE YER ALIYOR Geçmişte İpek Yolu'nda olduğu gibi Türkiye'nin, ticaretin ana üsleri arasında yer almaya devam edeceğini kaydeden Eren, "Teknolojik gelişim ve yatırım bu hızla giderse 2040 yılına kadar Türkiye bambaşka bir çehreye bürünerek Avrupa'daki birçok ülkenin üretim üssü haline gelebilir." ifadesini kullandı. Söz konusu açıklamalar ve Türk sanayisinin üretim potansiyeli birbirine uyuyor. Türkiye'deki sanayi üretimi doğru hamlelerle desteklenirse 2040 yılında Konya, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi dev sanayi şehirlerinin dünya ekonomisinde söz hakkına sahip olması hayal değil.