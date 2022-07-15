  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'ye karşı çifte standart: ABD'den 'S-400' kararı!
Dünya

Türkiye'ye karşı çifte standart: ABD'den 'S-400' kararı!

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CAATSA yaptırımlarına muafiyet getiren değişikliği onayladı. Kararı Senato ve Biden da onaylarsa; Hindistan'a yaptırım uygulanmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 18:16:00 -
Türkiye'ye karşı çifte standart: ABD'den 'S-400' kararı!

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CAATSA yaptırımlarına yönelik muafiyet getiren tasarıya onay verdi.

Eğer tasarı Senato ve Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa; Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Hindistan'a uygulanmayacak.

"Alınan karardan gurur duyuyorum"

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Hintli Üyesi Ro Khanna, alınan karar sonrası Meclis'te yaptığı açıklamada; "Bu değişiklik son derece önemli. İki parti temelinde (Cumhuriyetçileri ve Demokratları kastederek) Meclis'ten geçtiğini görmekten gurur duyuyorum" dedi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) söz konusu değişikliği de Hintli milletvekili Ro Khanna yapmıştı.

Bu kararın ABD tarafından; "bölgede Çin'e karşı Hindistan'ı yanında tutmak ve Pekin'in saldırganlığına karşı caydırıcılık oluşturmak" için aldığı yorumları yapıldı.

Türkiye'ye karşı çifte standart

Amerika Birleşik Devletleri; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması sonrası CAATSA yaptırımlarını devreye almıştı. Washington yönetimi bu yaptırımların yanı sıra; Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden de çıkartmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23