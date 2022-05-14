Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya önerisi! İşte o şartlar

YENİ AKİT/ANKARA

Başkan Erdoğan'ın teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını söylemesi Avrupa'da gerçekleri duymanın verdiği bir şok etkisi oluşturdu.

RUSEN Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz; Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışı ilkesel olarak değerlendirilmelidir, dedi.

"Türkiye AB'den veto yiyorsa, Onlar da Türkiye'den veto yiyebilir"

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz şu bilgileri verdi:

"NATO üyeliği söz konusu olan İsveç, Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor ve terör örgütlerini himaye ediyor. Finlandiya ise terör örgütlerine resmi destek ile biliniyor. Ayrıca Finlandiya, Türkiye'nin AB üyeliğinde veto eden ülkelerdendi. Türkiye nasıl ki AB üyeliğinde veto edilmişse bu ülkeler de NATO üyeliğinde veto edilebilir. Ancak bazı şartlarda müzakere mutlaka yapılmalıdır. Peki nedir bu şartlar?"

"7 şart gerçekleşirse..."

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz aşağıdaki 7 şart gerçekleşirse iki ülkenin NATO üyelikleri için müzakere yapılabileceği yorumunda bulundu.

"İşte o şartlar"

1- Türkiye'nin İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demesi için hem bu iki ülke hem de diğer NATO üyeleri PKK-FETÖ konusunda yazılı garanti vermelidir. ABD ve diğer ülkeler PKK-FETÖ üyelerini iade etmelidir.

2- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için tüm NATO ülkeleri Türkiye'ye silah ambargosunu sona erdirmelidir. ABD, özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırında güvenli bölge için Türkiye'nin taleplerini karşılamalıdır.

3- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için tüm AB üyesi NATO ülkeleri tıpkı Ukrayna-Moldova örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye AB üyeliği için garanti vermeli ve müzakere için süre sınırını kabul etmelidir.

4- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Ukrayna-Moldova-Gürcistan ile aynı anda veya önce AB üyesi yapılabilmelidir. Kıbrıs sorununun çözümü için garanti vermeli ve Ege Denizindeki adalarda çözüm garantisi verilmelidir.

5- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için F-35 sorununa dair çözüm getirilmeli ve Türkiye'nin başta hava savunma sistemleri olmak üzere acil askeri ihtiyaçlarının karşılanacağına dair garanti verilmelidir.

6- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Suriye'nin kuzeyinin tamamında daha önce sunduğu "Güvenli Bölge" planı garanti edilmelidir. Avrupa tehlikede de Türkiye değil mi?"

7- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Irak'ta ve Libya'da başta olmak üzere Batı Trakya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege vd. bölgelerdeki taleplerine çözüm garantisi sunulmalıdır.