  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en büyük buğday üreten ülkesi ihracatı durdurdu! Ramazan Kurtoğlu korkutan detayı duyurdu

Kim Jong-un "büyük felaket"i açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

Şeffaf (!) Mansur'un ihalelerinin tamamı adrese teslim

Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı

Zelenskiy Ruslardan kurtarılan yerleşim alanlarının sayısını açıkladı

Tek bildiğiniz şey karı-kız oynatmak! Kur’an'ı öğrenene yok, bale yapana var

Bu kafayla daha çok geri bırakılırız! Dünya aya çıktı bizimkiler ‘Anıtkabir silüeti’ derdinde

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınını fena salladı

Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü
Gündem Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya önerisi! İşte o şartlar
Gündem

Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya önerisi! İşte o şartlar

Başkan Erdoğan'ın teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını söylemesi Avrupa'da gerçekleri duymanın verdiği bir şok etkisi oluşturdu. Peki Türkiye "müzakere masasına" oturur mu? İşte cevabı..!

Yeniakit Publisher
2022-05-14 18:31:00 -
Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya önerisi! İşte o şartlar

 YENİ AKİT/ANKARA 

Başkan Erdoğan'ın teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını söylemesi Avrupa'da gerçekleri duymanın verdiği bir şok etkisi oluşturdu.

RUSEN Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz; Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışı ilkesel olarak değerlendirilmelidir, dedi.

"Türkiye AB'den veto yiyorsa, Onlar da Türkiye'den veto yiyebilir"

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz şu bilgileri verdi:

"NATO üyeliği söz konusu olan İsveç, Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor ve terör örgütlerini himaye ediyor. Finlandiya ise terör örgütlerine resmi destek ile biliniyor. Ayrıca Finlandiya, Türkiye'nin AB üyeliğinde veto eden ülkelerdendi. Türkiye nasıl ki AB üyeliğinde veto edilmişse bu ülkeler de NATO üyeliğinde veto edilebilir. Ancak bazı şartlarda müzakere mutlaka yapılmalıdır. Peki nedir bu şartlar?"

"7 şart gerçekleşirse..."

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz aşağıdaki 7 şart gerçekleşirse iki ülkenin NATO üyelikleri için müzakere yapılabileceği yorumunda bulundu.

"İşte o şartlar"

1- Türkiye'nin İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demesi için hem bu iki ülke hem de diğer NATO üyeleri PKK-FETÖ konusunda yazılı garanti vermelidir. ABD ve diğer ülkeler PKK-FETÖ üyelerini iade etmelidir.

2- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için tüm NATO ülkeleri Türkiye'ye silah ambargosunu sona erdirmelidir. ABD, özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırında güvenli bölge için Türkiye'nin taleplerini karşılamalıdır.

3- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için tüm AB üyesi NATO ülkeleri tıpkı Ukrayna-Moldova örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye AB üyeliği için garanti vermeli ve müzakere için süre sınırını kabul etmelidir.

4- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Ukrayna-Moldova-Gürcistan ile aynı anda veya önce AB üyesi yapılabilmelidir. Kıbrıs sorununun çözümü için garanti vermeli ve Ege Denizindeki adalarda çözüm garantisi verilmelidir.

5- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için F-35 sorununa dair çözüm getirilmeli ve Türkiye'nin başta hava savunma sistemleri olmak üzere acil askeri ihtiyaçlarının karşılanacağına dair garanti verilmelidir.

6- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Suriye'nin kuzeyinin tamamında daha önce sunduğu "Güvenli Bölge" planı garanti edilmelidir. Avrupa tehlikede de Türkiye değil mi?"

7- Türkiye'nin bu 2 ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Irak'ta ve Libya'da başta olmak üzere Batı Trakya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege vd. bölgelerdeki taleplerine çözüm garantisi sunulmalıdır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası İsveç'ten Türkiye'ye küstah tehdit
Gündem

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası İsveç'ten Türkiye'ye küstah tehdit

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını açıkladı. Erdoğan'ın sözler..
Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı
Gündem

Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, insanların parasını fiziki altın ile koruyabileceğini söyledi. Özdil artan konut fiyatlarına ilişkin yaptığı ..
Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü
Siyaset

Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili seçim vaadini çürüttü. Gürse..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay