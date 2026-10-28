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Yaşam Önce telefoncuyu soydu, sonra bankaya girdi! Her yeri aradı ama eli boş çıktı
Yaşam

Önce telefoncuyu soydu, sonra bankaya girdi! Her yeri aradı ama eli boş çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay İskenderun'da bir telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan M.S., ardından kaldırım taşıyla camını kırdığı kamu bankasına girdi. Bankada çalacak bir şey bulamayan şüphelinin yaşadıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

İskenderun’da gece saatlerinde peş peşe yaşanan iki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına kaydedildi. Edinilen bilgilere göre olay; 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti. Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü. Şahsın; telefoncu dükkanında hırsızlık yaptığı anlar ve bankanın camını kırarak çalacak bir şeyler aradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Öte yandan, zanlının yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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