İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!
Dünya et tüketim verilerine göre en çok at eti tüketen ülkeler belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya et tüketim verilerine göre en çok at eti tüketen ülkeler belli oldu.
ONLAR İÇİN VAZGEÇİLEMEZ BİR YİYECEK! Dünyada at eti tüketimi ülkelere göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı toplumlarda bu et türü, kültürel bir miras olarak görülüyor ve sofralardan eksik olmuyor. Ancak bazı ülkelerde ise tüketimi oldukça sınırlı ya da tamamen yasak.
HEM YİYORLAR HEM BAŞKA ÜLKELERE YEDİRİYORLAR At eti tüketiminin yüksek olduğu ülkeler, sadece iç pazarda değil, dış pazarda da etkili. Bu ülkeler hem vatandaşları için üretim yapıyor hem de başka ülkelere bu eti ihraç ediyor.
AT ETİ TÜKETİMİNDE ARTIŞ REKORA KOŞUYOR! Son yıllarda at eti ihracatı ve ithalatında artış gözlemlenmiştir. Özellikle Kanada gibi ülkeler, at eti ihracatında önemli bir konumdadır ve Avrupa'daki bazı ülkelerle birlikte Asya'ya da ihracat yapmaktadır. Global Et Tüketim verilerini inceleyip en fazla at eti tüketen ülkeleri sıraladık...
İŞTE VATANDAŞINA EN FAZLA AT ETİ YEDİREN ÜLKELER!
15) İSPANYA
14) URUGUAY
13) HOLLANDA
12) JAPONYA
11) İSVİÇRE
10) KANADA
9) ARJANTİN
8) AVUSTRALYA
7) BREZİLYA
6) KIRGIZİSTAN
5) RUSYA
4) MEKSİKA
3) MOĞOLİSTAN
2) KAZAKİSTAN
1) ÇİN/ kaynak: haber7
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