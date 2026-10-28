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Dünya
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İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

Dünya et tüketim verilerine göre en çok at eti tüketen ülkeler belli oldu.

#1
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

ONLAR İÇİN VAZGEÇİLEMEZ BİR YİYECEK! Dünyada at eti tüketimi ülkelere göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı toplumlarda bu et türü, kültürel bir miras olarak görülüyor ve sofralardan eksik olmuyor. Ancak bazı ülkelerde ise tüketimi oldukça sınırlı ya da tamamen yasak.

#2
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

HEM YİYORLAR HEM BAŞKA ÜLKELERE YEDİRİYORLAR At eti tüketiminin yüksek olduğu ülkeler, sadece iç pazarda değil, dış pazarda da etkili. Bu ülkeler hem vatandaşları için üretim yapıyor hem de başka ülkelere bu eti ihraç ediyor.

#3
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

AT ETİ TÜKETİMİNDE ARTIŞ REKORA KOŞUYOR! Son yıllarda at eti ihracatı ve ithalatında artış gözlemlenmiştir. Özellikle Kanada gibi ülkeler, at eti ihracatında önemli bir konumdadır ve Avrupa'daki bazı ülkelerle birlikte Asya'ya da ihracat yapmaktadır. Global Et Tüketim verilerini inceleyip en fazla at eti tüketen ülkeleri sıraladık...

#4
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

İŞTE VATANDAŞINA EN FAZLA AT ETİ YEDİREN ÜLKELER!

#5
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

15) İSPANYA

#6
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

14) URUGUAY

#7
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

13) HOLLANDA

#8
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

12) JAPONYA

#9
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

11) İSVİÇRE

#10
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

10) KANADA

#11
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

9) ARJANTİN

#12
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

8) AVUSTRALYA

#13
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

7) BREZİLYA

#14
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

6) KIRGIZİSTAN

#15
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

5) RUSYA

#16
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

4) MEKSİKA

#17
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

3) MOĞOLİSTAN

#18
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

2) KAZAKİSTAN

#19
Foto - İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

1) ÇİN/ kaynak: haber7

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