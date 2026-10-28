İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı!

HEM YİYORLAR HEM BAŞKA ÜLKELERE YEDİRİYORLAR At eti tüketiminin yüksek olduğu ülkeler, sadece iç pazarda değil, dış pazarda da etkili. Bu ülkeler hem vatandaşları için üretim yapıyor hem de başka ülkelere bu eti ihraç ediyor.