Uyuşturucu baronu enselendi: Belçika aradı, Türkiye yakaladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan ve Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen S.G. isimli şahsın İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandığı belirtildi.

KOLOMBİYA-BELÇİKA KOKAİN HATTI

Açıklamada, "S.G. isimli şahsın Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin kurmuş oldukları örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı, bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp, kokaini emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi" denildi.