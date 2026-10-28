Toprağa dikildiği an verimi ikiye katlıyor! Kur’an’da “bereket bitkisi” diye geçen mucizevi bitki tarlaları ihya etti
Kur’an-ı Kerim’de rızık ve bolluğun sembolü olarak anılan ve halk arasında "bereket bitkisi" diye adlandırılan reyhan (fesleğen), bu yılki tarım sezonunda kırılan tarihi rekolteyle çiftçileri şaşkına çevirdi. Dikildiği arazilerde toprağın mineral dengesini güçlendirerek mikro-organizma faaliyetlerini hızlandıran bu kadim bitki, komşu parsellerdeki mahsullerin verimini de iki katına çıkardı. Doğal aromasıyla zararlı haşereleri tarladan uzak tutan ve dekar başına elde edilen tonajla cepleri dolduran reyhanın önümüzdeki dönemde ekim sahalarının hızla genişletileceği açıklandı.