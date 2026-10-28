Toprağa dikildiği an verimi ikiye katlıyor! Kur’an’da “bereket bitkisi” diye geçen mucizevi bitki tarlaları ihya etti

Kur’an-ı Kerim’de rızık, ferahlık ve bolluğun sembolü olarak bilinen ve halk arasında 'bereket bitkisi' diye anılan bitkiyi eken üreticiler şaşkına döndü. Toprağa kök saldığı andan itibaren çevresindeki tüm tarım arazilerini ihya eden, zararlı haşereleri uzaklaştırıp verimi ikiye katlayan o mucizevi ürünün bu yılki hasadı rekor kırdı. Kur’an-ı Kerim’in surelerinde bolluk ile rızkın sembolü olarak anılan özel bir bitki türü, bu yılki tarım sezonunda elde edilen rekor rekolteyle tüm dikkatleri üzerine çekti.