Türkiye’ye ‘ihanet ittifakı’ partileri bir öyle bir böyle! Karamollaoğlu farklı Davutoğlu ise farklı telden çaldı

Ahmet Davutoğlu 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin İzmir’de konuştu. Bir gazetecinin Gelecek Partisi’nin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza attığını, Millet İttifakı’na dahil olup olmayacaklarını sorması üzerine Davutoğlu, mutabakat metninin bir seçim ittifakı olmadığını söyledi.

Davutoğlu, şunları belirtti:

“İttifak seçimle ete kemiğe bürünür. Bu bir seçim ittifakı değil. 2018 seçimlerinden sonra Saadet Partisi bu ittifaka aslında devam etmedi. Benim şahsi kanaatim yapılandırılmış, ilkeleri açık bir şekilde ortaya konulmuş, gelecek planlaması itibariyle de ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının, ittifakın yeniden yapılandırılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Ancak bu konular istişareye açık konulardır. Bunlar konuşulacak. Partilerimizin Türkiye’nin ortak gelişimi çerçevesinde daha geniş tabanlı bir iş birliği yapmasını araştıracağız. 27 Mart’ta tekrar bir araya geleceğiz. Bütün bu konular tekrar konuşulacak. Önemli olan iyi niyet. Önemli olan şahsi hesaplamalarımızın, planlamalarımızın ülke vizyonunun önüne geçmemesi. Bizleri memnun eden o masada liderler arasında bu konuda karşılıklı güvene dayalı bir psikolojinin oluşması. Sonraki adımları hep birlikte değerlendireceğiz.”

Karamollaoğlu: 6’lı ittifak diyebiliriz

Ahmet Davutoğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesinin ittifak olmadığını savundu. Fakat Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir TV programında 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesinin sadece parlamenter sistem çalışması için olmadığını belirterek, “Artık 6’lı bir ittifak diyebiliriz” demişti.