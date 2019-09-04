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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 693 bin 886 oldu

Bu yıl Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 24 milyon 693 bin 886 olarak belirlendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 693 bin 886 oldu

Bu yıl Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 24 milyon 693 bin 886 olarak belirlendi. 2019 yılının başından bugüne kadar turizm başlığı altında 163 bin 175 basın haberi çıkarken, geçen yıl bu rakamın 249 bin 444 olduğu kaydedildi.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm başlığı altındaki basın haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre 2019’un ilk 8 aylık döneminde turizm başlığı altında 163 bin 175 basın haberi çıktığı görüldü. Geçen yıl ise bu rakam 249 bin 444 iken, 2017 yılında da 235 bin 605 olarak kayıtlara geçti. Turizmde yaşanan hareketliliğin medyaya yansıdığı kaydedilirken, yıllar içinde haber adetlerinde artış yaşandığı görüldü.


Ajans Press ve ITS Medya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılının ilk 7 ayında ülkemize giren yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 693 bin 886 olarak belirlendi. Bu rakam geçen yılın ilk 7 aylık döneminde 21 milyon 639 bin 802 iken, 2017 yılında da 17 milyon 325 bin 410 yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller ise İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin olarak saptandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
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