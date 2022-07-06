Türkiye'ye gelen Weghorst ile ilgili petrol detayı! Herkesi şaşkına çevirdi

Beşiktaş, son olarak Burnley'de forma giyen golcü oyuncu Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Weghorst'un petrol zengini bir ailenin veliahtı olduğu öğrenildi. Wout'un aile şirketinde çalışmayıp futbola odaklandığı aktarıldı.

Beşiktaş, 1.97'lik dev santrfor Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen golcü oyuncu coşkulu bir şekilde karşılandı. Yıldız ismin hayat hikayesi ise dikkat çekti.

Sıra dışı hikaye

Wout Weghorst, futbol tarihinin en sıra dışı yaşam öykülerinden birine sahip. Hollanda'da 130 benzin istasyonu bulunan bir ailenin oğlu olan Wout Maria Weghorst'un anne babası, çocuklarının üniversite eğitimi alıp şirketlerinde çalışmasını istiyordu. Bu arada altyapısında oynadığı takımların bazı antrenörleri de kendisine futbolda iyi yerlere gelemeyeceğini söylüyordu. Ama Wout Weghorst vazgeçmedi ve adından söz ettiren bir golcü haline geldi.