Türkiye'ye gelen Ruslar şaşkına döndü

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya, seyahat kısıtlamasını geçtiğimiz günlerde kaldırmıştı. Rus turist akını yarın başlıyor. Turizm sektöründe büyük sevinçle karşılanan karar öncesi enteresan gelişmeler yaşandı. Rusya’nın, Türkiye’deki sağlık şartlarını incelemek üzere gönderdiği ve 5 profesör ile 4 devlet görevlisinden oluşan ekip, geldikten sonra kendilerine verilen seyahat programına uymayarak spontane hareket etti. Âdeta ‘Rus ruleti’ oynayan heyet, daha önceden belirlenmiş olan otel programını değiştirdi ve kendi belirledikleri tesislere gideceklerini belirtti. Rus heyetin program dışına çıkmak istemesi, Türk yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, heyetin amacının "program dışındaki otellerde de güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını öğrenmek" olduğunu ifade etti.

Rusya'ya dönmeden kararlarını verdiler

Sektör yetkilileri "Bunu İspanya veya İtalya’ya yapamazsınız. Belli kurallar dâhilinde hareket etmeniz gerekecektir. Ancak biz ülkemize güveniyoruz. İstedikleri oteli ve destinasyonu gezebilirler ve öyle de oldu. Biz bu tedbirleri Rusya için almadık, 1,5 yıldır çalışıyoruz. Ülkemizin her noktası sağlıklı ve güveniyoruz” diye açıklama yaptı. Rus heyet de kendi belirledikleri otellerde denetimleri yaptıktan sonra, mevcut programa devam ederek, tüm temaslarını tamamladı. Yalnızca sağlık tedbirlerini değil, kullanılan dezenfektanların içeriğinden maske markalarının üretim yerlerine kadar birçok konuyu detaylı incelediler. Heyet, Türkiye'deki tedbirlerden memnun kalınca, Rusya'ya dönmeden onay kararını verdi.

Kremlin'e tepki

Türkiye’ye uçuş yasağının kaldırılması Rusya’da sevinçle karşılanırken, sosyal medyada bazı tepkilere de sebep oldu. Rus halkı, hükûmeti, geç aldığı kararla ilgili eleştirirken; Türkiye açılmayacak diye farklı ülkelerden tatil aldıklarını ve bu tatil programlarının iptali için kolaylık sağlaması gerektiğini savundu. Yapılan paylaşımlarda "Karadeniz kıyılarına tur satın aldık. Hem de fahiş fiyatla. Şimdi ne onu iade etme şansımız var ne de Türkiye'ye gitme... Bu kadar talihsizlik olmaz" denildi. Bazı yorumlarda ise "Karadeniz kıyılarında fiyatlar Türkiye'nin iki katını bulmuştu. Son yaşanan yağmurlarla her yeri su bastı ve insanların tatili zehir oldu" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın büyük acentelerinden Level Travel; yasağın kaldırılması ile Türkiye'ye ilginin yedi kat arttığını açıkladı. Çağrı merkezi telefonları kilitlendi. Türkiye'ye bir haftalık, iki kişilik tur için en düşük fiyat 27 bin rubleden (yaklaşık 3.250 TL) başlıyor. Bu fiyata uçak, üç yıldızlı otelde kahvaltılı konaklama, transfer ve sağlık sigortası dâhil... Bu paket 4 yıldızlı bir otelde 33 bin ruble (yaklaşık 3.965 TL), 5 yıldızlı her şey dahil otelde 42 bin rubleden (yaklaşık 5.050 TL) başlıyor.

Alman akını olacak

Alman turizm devi TUI, yaz rezervasyonlarının haftalık bazda 2019'un aynı dönemini aştığını belirtti. En çok tercih edilen destinasyonların Türkiye, İspanya ve Yunanistan olduğunu kaydeden TUI Başkanı Marek Andryszak "Tam kapasiteye ulaştık. Tüketici iyimserliği artıyor" ifadelerini kullandı. Almanya’nın ardından Fransa da Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardığı açıklamıştı. Bu pozitif gelişmelerle birlikte 30 milyon yabancı turist hedefine ulaşılacağı belirtiliyor.

Türkiye’de konaklama sektörü 2021'in 4 aylık döneminde 1,1 milyar TL bütçeli 57 otel yatırımı için teşvik aldı. Bunlardan 37 adedi yeni otel olacak. 20 tesis de yenileme yapacak. Öte yandan Accor Grubu Bodrum’da 35 milyon dolar yatırım yapacağını, 2023'e kadar Türkiye’de 15 otel açılacağı açıkladı. Antalya Göynük’te inşa edilen NG Phaselis Bay Otel için de 1,5 milyar TL yatırım yapıldı. Kilit Grup da 21’inci otelini 1 milyar TL’lik yatırımla Antalya’ya açacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi