0553 313 94 23

Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti veriyorum gelin...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:15
Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti veriyorum gelin...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, iyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortak olarak niteleyen Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

'Şahsım adına garanti veririm"

Ekonomi ve ticaret alanındaki reformlarla, Ukrayna'yı yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:15
  1. Ankara
  2. Ukrayna
  3. ABD
  4. komedyen Vladimir Zelenskiy
  5. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol dünyası şokta! Tribün lideri başından vuruldu
    1. Futbol dünyası şokta! Tribün lideri..
    2. Isparta'da Kurban Bayramı namazı saat..
    3. 2019 TFF Süper Kupa Finali:..
    4. Alman yıldız Toni Kroos takımındaki..
    5. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    6. Futbol: TFF Süper Kupa
    7. Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık"..
    8. Babasını dövüp, “Senin gibi babanın..
    9. Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 -..
    10. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    11. Süper Kupa şampiyonu Galatasaray!
    12. Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup..
    13. Manchester City, Cancelo'yu transfer..
    14. (Özel haber) Allahyar’a büyük ilgi
    15. Iğdır Kurban bayramı namazı saati 2019..
    16. Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti..
    17. Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü
    18. Medipol Başakşehir tur şansını zora..
    19. Mısırlı muhalif liderin gözaltı..
    20. ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz