Türkiye'ye F-16 verilmemesi için harekete geçtiler!

FETÖ'nün ABD'deki destekçilerinden Demokrat Parti New York Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Bosher Maloney, Yunan - Rum lobisinin bilinen isimlerinden Kongre üyesi Chris Pappas ile Florida Temsilcisi Gus Bilirakis, PKK destekçisi temsilcilerin de desteğini alarak, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması yönünde bir mektup göndermişti.

Talebin, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan Kürdistan Dostları, Hindu Amerikan Vakfı, Amerikan Helen Enstitüsü, Orta Doğu Forumu, Amerikan Yahudi Komitesi, PSEKA tarafından desteklendiği belirtilmişti.

Son günlerde ABD'deki bazı temsilcilerin olumlu açıklamaları ve Biden yönetiminin değişen tutumu, mektubu yazan ve destekleyen Türkiye düşmanlarını harekete geçirdi.

F-35 programından çıkardınız, F-16 da satmayın

Söz konusu örgüt ve lobiler, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen şartların devam ettiğini, dolayısıyla F-16'larla ilgili anlaşma ve görüşmelerin devam etmemesi gerektiğini savundu.

Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) bir mektupta, "Yaptırımlara ve F-35 programından çıkarılmasına rağmen, Türkiye bu yaptırımlara yol açan durumdan -Rus S-400 füze sistemlerinin satın alınmasından- pişmanlık duymamaktadır. Türkiye, NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı Amerikan yapımı F-16'ları kullanıyor." diyerek, Biden yönetimini provoke etmeye çalıştı.

HALC adına Eddie Zemenidis imzasıyla yazılan mektuba, "Türkiye, Amerikan yapımı bir F-16 ile Yunan egemenliğine meydan okuyor, Yunan adaları üzerinde uçuyor." ifadeleri yer aldı.

Yalan ve algıyla kara propaganda

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı hamlelerini gündeme getiren Zemenidis mektubunda, ABD silah sistemlerinin Türkiye'ye olası yeni satışının, ABD Kongresi'nin Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı aracılığıyla kabul ettiği ve kurduğu çıkarları baltalama riski taşıdığı yalanına sarıldı.

Ayrıca, Türkiye'ye F-16 satılmaması gerektiğine gerekçe olarak, Mehmetçiğin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadele gösterildi.

Hristiyan Savunması derneğinden Richard Ghazal, Türkiye'nin bu bölgelerde PKK-YPG ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadelesine değinmeden ortaya, 'azınlıklara saldırılıyor' yalanını attı. Ghazal, sözde saldırıya uğrayan azınlıklar arasında özellikle 'Hristiyanları' vurgulayarak, dini algı oluşturmaya çalıştı.

Türkiye, terör örgütlerinin ele geçirdiği ve masum halka zulmettiği birçok Hristiyan kasabasını temizleyerek, bölgeye huzur getirmişti.

Orta Doğu Forumu'ndan V. Smith, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümeti destekleyerek, ülkede siyasi çözüm arayışlarına zemin hazırladığını bilmeyenler için, "Türkiye Libya'yı istikrarsızlaştırdı" yalanına sarıldı.

Star Gazetesi