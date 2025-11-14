  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Yerel Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
Yerel

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Kasım ortasında sert düşen sıcaklıklar, Türkiye’nin doğusunda sezonun ilk karını getiriyor. Uzmanlar, şehir merkezlerinde bile etkili olabilecek hafif kar yağışına dikkat çekiyor. İşte pazar günü beyaza bürünmesi beklenen 8 il…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu yılın ilk kar uyarısını resmen yayınladı.

Kurumun 5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar günü 8 ilde hafif kar yağışı bekleniyor. Kasım ayının ortasına girilmesiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, özellikle doğu şehirlerinde kış erken yüzünü göstermeye başladı.

Batı bölgelerde yağmur etkili olurken, doğudan peş peşe kar uyarıları geliyor. MGM’nin son değerlendirmesinde 16 Kasım 2026 itibarıyla kar beklenen iller şöyle sıralandı:

  • Erzurum
  • Muş
  • Bitlis
  • Ardahan
  • Kars
  • Ağrı
  • Van
  • Hakkari

 

Şehir Merkezleri de Beyaza Bürünebilir

Meteoroloji uzmanları, yağışların sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağını, karın şehir merkezlerine kadar inme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Yağışların hafif ve kısa süreli olacağı öngörülse de, doğu illerinde pazar günü kış etkisini hissettirecek.

Öte yandan MGM, söz konusu illerde kar yağışının ardından haftanın ilk iş gününden itibaren güneşli havanın yeniden hakim olacağını bildirdi.

Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklık düşüşü sürerken, uzmanlar özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyarıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23