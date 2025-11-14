Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
Kasım ortasında sert düşen sıcaklıklar, Türkiye’nin doğusunda sezonun ilk karını getiriyor. Uzmanlar, şehir merkezlerinde bile etkili olabilecek hafif kar yağışına dikkat çekiyor. İşte pazar günü beyaza bürünmesi beklenen 8 il…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu yılın ilk kar uyarısını resmen yayınladı.
Kurumun 5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar günü 8 ilde hafif kar yağışı bekleniyor. Kasım ayının ortasına girilmesiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, özellikle doğu şehirlerinde kış erken yüzünü göstermeye başladı.
Batı bölgelerde yağmur etkili olurken, doğudan peş peşe kar uyarıları geliyor. MGM’nin son değerlendirmesinde 16 Kasım 2026 itibarıyla kar beklenen iller şöyle sıralandı:
- Erzurum
- Muş
- Bitlis
- Ardahan
- Kars
- Ağrı
- Van
- Hakkari
Şehir Merkezleri de Beyaza Bürünebilir
Meteoroloji uzmanları, yağışların sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağını, karın şehir merkezlerine kadar inme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Yağışların hafif ve kısa süreli olacağı öngörülse de, doğu illerinde pazar günü kış etkisini hissettirecek.
Öte yandan MGM, söz konusu illerde kar yağışının ardından haftanın ilk iş gününden itibaren güneşli havanın yeniden hakim olacağını bildirdi.
Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklık düşüşü sürerken, uzmanlar özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyarıyor.