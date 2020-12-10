Ankara



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Ostim Teknik Üniversitesinin çevrim içi olarak düzenlediği Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kalkınmasında kamu, özel sektör ve akademinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, “Her alanda Türkiye’ye çağ atlattık” dedi.



Kalkınma politikalarının uygulanmasının Bakanlığın temel görev alanlarından biri olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye’yi sanayi, teknoloji ve inovasyon öncülüğünde kalkındırıp, dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Varank, son 18 yılda uyguladıkları tüm politikalarda, hızlandırıcılık ve istikamet tayin etme görevlerini en iyi şekilde uygulama gayretinde olduklarını dile getirdi.



“Bununla yetinmek niyetinde değiliz”



İstişare ve uzlaşı kültürüyle toplumun farklı kesimlerinin birlikte iş yapabilmesinin önünü açtıklarını vurgulayan Varank, şunları söyledi:



“Gerçekleştirdiğimiz reformlarla, kamu yönetiminde şeffaflığı ve hesap verebilirliği önemli ölçüde iyileştirdik. Bu atılımlar sayesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmeyi başardık. Sanayiden teknolojiye, sağlıktan ulaştırmaya her alanda Türkiye’ye çağ atlattık. Milletimizin refahını yükselttik, yaşam koşullarında büyük iyileşmeler sağladık. Kat ettiğimiz mesafenin bilincindeyiz ama bununla yetinmek niyetinde değiliz.”



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte Türkiye’nin dijital dönüşüme ve teknolojilere hızla adapte olabildiğinin görüldüğünü belirten Varank, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için “Model Fabrikalar” kurduklarını anımsattı.



4. Sanayi Devrimi Merkezi'ni ülkemize kazandırdık



Varank, uluslararası iş birliklerinde iyi uygulamalara örnek olmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliği halinde 4. Sanayi Devrimi Merkezi’ni ülkemize kazandırdık. Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz” dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da kalkınmanın bir veri yönetimi meselesi haline geldiği yeni bir çağın içinde bulunulduğunu söyledi.



OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın da Türkiye’nin kalkınması için Memur-Sen ile yapılan bu çalışmanın önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.