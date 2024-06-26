Türkiye'ye 0 girişle geliyor, Avrupa'ya inecek: Tarih de çok net verildi! İngilizler şaşkına dönecek! 12 14...

Türkiye'de yaşayan vatandaşların "keşke bize de gelse" dedikleri bir olay, Avrupalıları şaşkına çevirecek...

Hava durumu olaylarında dünya genelinde oldukça ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Yaza hasret kalan Avrupalılara ve özellikle İngilizlere bir şok daha geldi. Türkiye'ye 0 girişle, tak diye Avrupa'ya inecek... Tarih de çok net verildi. İngilizler şaşkına dönecek 12 14 vay be.

Hava Forum tarafından konu hakkında yapılan tarihli paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



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"Yaza hasret kalan Avrupalılara ve özellikle İngilizlere bir şok daha! Tahminlere göre, Temmuz ayının ilk günlerinde kutuplardan bir soğuk hava dalgası Avrupa'ya inecek. Mevsimine göre anormal bu soğukta birçok şehirde sıcaklık gündüz bile 12-14 derecelere düşecek... "