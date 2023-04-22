Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı: Ciddi bir güç çarpanı

Yunan sitesi Pentapostagma, Türkiye'nin İnsansız Deniz Aracı (İDA) MİR'in ilk atışını yapmasından sonra gündeme bomba gibi oturan ifadelere yer verdi.

ABD medyası manşetine taşımıştı

Türkiye'nin son zamanlarda TCG Anadolu, KIZILELMA, Bayraktar TB3 ve MMU ile ilgili paylaştığı başarılar, dış ülkelerin radarına girmesine neden oldu. Savunma teknolojileri alanında birçok yeniliğin tanıtıldığı son günlerde ABD medyası TCG Anadolu için "savunma teknolojisinde yeni bir sayfanın açıldığını" belirterek TCG Anadolu'yu manşete taşımışlardı.

Türk savunma sanayiinde yaşanan gelişmeleri ciddiyetle, merak ve telaşla takip eden bir diğer ülke de Yunanistan oldu.

Dünyada İsrail'den sonra iİDA'dan ilk torpido atışını ikinci İnsansız Deniz Aracı MİR İDA geçtiğimiz günlerde ilk atışını başarılı bir şekilde gerçekleşmişti.



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Yunan basını tedirgin: Türkler Ege için her şeylerini veriyor

Türk savunmasının İnsansız Deniz Aracı alanındaki bu önemli başarısından sonra Yunanistan'ın en radikal haber sitelerinden biri olan Pentapostagma, MİR İDA'nın atış yaparken ki resmini paylaşarak "Türkler Ege için her şeylerini veriyor. Bir yüzey hedefine torpido fırlatan insansız bir gemi hazırladılar" başlığı altında MİR İDA'nın atış yaparken ki resminin bulunduğu bir haber yayınladı.

MİR İDA'nın genel özelliklerinden bahseden Yunan site, "Türklere göre bu araç, hafif füzeler ve bir torpido ile donatılmış, otonom navigasyon ve yerleşik sonar ile denizaltılara saldırabilir, İHA'lar ve insansız sualtı araçlarıyla işbirliği yapabilir." ifadelerine yer verdi.

"Türkler Yunan altyapısını insan kaybı olmadan vuracak"

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanındaki başarılar Yunan basını tarafından tedirginlikle takip edilmeye devam ediyor.

Radikal site pentapostagma, Türkiye'nin insansız deniz ve hava teknolojisine karşı Yunan hükümetini derhal harekete geçmesi için uyardığı görülüyor. Yunan basınının Türkiye'nin yerli ve milli başarılarına karşı yaşadığı bu telaşı şu sözlerle ifade ediliyor;

"Yazdıklarımızdan anlaşıldığı üzere, komşu ülke Ege'deki TED'ler için önemli bir güç çarpanı olan otonom insansız su üstü gemilerine sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tek bir insanını bile riske atmadan, ülkemizi olası ya da olası olmayan her senaryoda vurmak amacıyla insansız sistemlerden oluşan bu "kolu" oluşturmak istiyor.

Türkler, Küçük Asya kıyılarında, Yunan adalarının karşısında insansız tekneler ve mini denizaltılarla üsler planlarken, yakınlardaki Dalaman'da ve başka yerlerde, çeşitli yeteneklere sahip insansız uçak sürüleri deniz kuvvetlerini "koruyacak" ve Yunan altyapısını insan kaybı olmadan vuracaktır.

Yunan basınından kendi hükümetlerine çağrı: Derhal harekete geçin

Aynı zamanda, uzun menzilli radarlarla işbirliği içinde mobil balistik füze dizileri Ege'yi tarayacak ve Yunan hinterlandındaki altyapıyı vurmaya hazırlanacaktır.

Ülkemiz, daha önce var olan tüm politikalarını hızla yeniden düzenlemeli ve yeni bir planla iki eksende derhal harekete geçmelidir."

Yunan basını kendi hükümetine öneriler listesi sundu

Yunan basını Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki başarılarına karşı telaşını dile getirmeye devam ederken, haberin sonunda hükümete bu alanda yapılacaklar listesi sundu. Bu listeye göre Yunan basını pentapostagma, Yunan hükümetinin;

Ada bölgelerinde ve Evros'ta yedeklerin eğitiminin yapılmasını, Yunan savunma sanayii tarafından SİHA üretiminin başlanması ve Yükseköğretim kurumları ile işbirliği içinde küçük otonom insansız sistemlerin inşasının başlanması için derhal harekete geçmesi gerektiği belirtiyor.

Ege denizindeki kıta sahanlığımızı defalarca kez ihlal eden Yunanistan, kendi medyası tarafından savunma teknolojileri alanında Türkiye'nin gerisinde görüldüğü ve bu konuda ülkesini harekete geçmesi için uyardı.

Diğer ülkelerde yaşanan gelişmeler bu şekildeyken, Türk vatandaşlarına gurur ve güven veren savunma teknolojisi alanındaki yerli ve milli gelişmelerin, Türkiye Yüzyılı'nda daha önemli başarılara imza atması bekleniyor.