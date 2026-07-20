Doğru Karpuz Nasıl Seçilir? İşte Tatlı ve Kırmızı Karpuzun o bilinmeyen sırrı...
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzun nasıl seçilmesi gerektiğini artık bilmemiz lazım...
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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzun nasıl seçilmesi gerektiğini artık bilmemiz lazım...
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu satın alırken birkaç basit ayrıntıya dikkat ederek daha tatlı ve sulu bir seçim yapmak mümkün. Kabuğundan sapına, ağırlığından zemin lekesine kadar birçok ipucu karpuzun olgunluğu hakkında fikir veriyor. Peki, doğru karpuz nasıl seçilir? İşte dikkat edilmesi gereken püf noktaları...
Pazarda ya da markette karpuz seçerken herkes aynı soruyu soruyor: "Tatlı karpuz nasıl anlaşılır?" Uzmanlara göre birkaç küçük detaya bakarak lezzetli ve olgun bir karpuzu ayırt etmek mümkün. İşte karpuz seçerken işinizi kolaylaştıracak pratik ipuçları...
Lezzetli bir karpuz seçmek için öncelikle zemin lekesine dikkat edilmesi öneriliyor. Karpuzun toprağa temas eden kısmındaki lekenin krem sarısı renkte olması, meyvenin dalında yeterince olgunlaştığını gösteren önemli işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.
Karpuzun ağırlığı da seçimde önemli kriterler arasında yer alıyor.
Boyutuna göre beklenenden daha ağır olan karpuzlar, yüksek su oranına sahip olduğu için genellikle daha sulu çıkıyor.
Kabuğun mat ve sert görünmesi de olgunluk belirtisi olarak değerlendiriliyor. Parlak kabuklu karpuzların ise tam olgunlaşmadan hasat edilmiş olabileceği ifade ediliyor.
Sap kısmının kurumuş olması, karpuzun dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösterirken, yeşil ve taze sap ise erken hasat edildiğine işaret edebiliyor.
Son olarak karpuza hafifçe vurulduğunda tok ve derin bir ses gelmesi, içinin dolu ve sulu olduğunun göstergeleri arasında sayılıyor.
Bu basit ipuçlarıyla yaz sofraları için daha lezzetli bir karpuz seçmek mümkün oluyor.
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