Doğru Karpuz Nasıl Seçilir? İşte Tatlı ve Kırmızı Karpuzun o bilinmeyen sırrı...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu satın alırken birkaç basit ayrıntıya dikkat ederek daha tatlı ve sulu bir seçim yapmak mümkün. Kabuğundan sapına, ağırlığından zemin lekesine kadar birçok ipucu karpuzun olgunluğu hakkında fikir veriyor. Peki, doğru karpuz nasıl seçilir? İşte dikkat edilmesi gereken püf noktaları...