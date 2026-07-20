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İtalyanlar resmiyete dökecek: Singo ayrılmak üzere: Hiç beklenmeyen şekilde

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İtalyanlar resmiyete dökecek: Singo ayrılmak üzere: Hiç beklenmeyen şekilde

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wilfried Singo, İtalyan devi Napoli'ye önerildi. Transferin kiralık olarak bitmesi an meselesi.

#1
Foto - İtalyanlar resmiyete dökecek: Singo ayrılmak üzere: Hiç beklenmeyen şekilde

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, futbol dünyasını şaşırtan beklenmedik bir kararla ayrılık noktasına geldi. Fildişi Sahilli sağ bek, Serie A devi Napoli'ye önerildi.

#2
Foto - İtalyanlar resmiyete dökecek: Singo ayrılmak üzere: Hiç beklenmeyen şekilde

Transferin, satın alma opsiyonlu bir kiralama formülüyle gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. İtalyan basınının önde gelen hamle kaynaklarından Il Mattino, taraflar arasındaki görüşmelerin başladığını bildirdi.

#3
Foto - İtalyanlar resmiyete dökecek: Singo ayrılmak üzere: Hiç beklenmeyen şekilde

Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği inişli çıkışlı performansla dikkat çeken Singo'nun, Napoli'nin savunma hattına dinamizm katması bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi an meselesi.

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