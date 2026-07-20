İtalyanlar resmiyete dökecek: Singo ayrılmak üzere: Hiç beklenmeyen şekilde
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wilfried Singo, İtalyan devi Napoli'ye önerildi. Transferin kiralık olarak bitmesi an meselesi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wilfried Singo, İtalyan devi Napoli'ye önerildi. Transferin kiralık olarak bitmesi an meselesi.
Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, futbol dünyasını şaşırtan beklenmedik bir kararla ayrılık noktasına geldi. Fildişi Sahilli sağ bek, Serie A devi Napoli'ye önerildi.
Transferin, satın alma opsiyonlu bir kiralama formülüyle gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. İtalyan basınının önde gelen hamle kaynaklarından Il Mattino, taraflar arasındaki görüşmelerin başladığını bildirdi.
Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği inişli çıkışlı performansla dikkat çeken Singo'nun, Napoli'nin savunma hattına dinamizm katması bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi an meselesi.
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