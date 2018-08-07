Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
Habertürk'te yer alan habere göre; yaptırım kararıyla ilgili Türkiye ile ABD arasında bazı konularda ön mutabakat sağlandı. Diplomatik kaynaklara göre 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gidecek.07 Ağustos 2018 Salı 00:54
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaptırım kararıyla ilgili Türkiye ile ABD arasında belli konularda ön mutabakat sağlandı.
GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE DEVAM EDECEK
Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.
2 GÜN İÇİNDE ABD'YE BİR HEYET GİDECEK
Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC'ye gideceği öğrenildi.
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