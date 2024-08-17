Türkiye'nin yangınla mücadelesi sürüyor

İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki yangınlara ekipler mücadele ediyor.

Bolu'nun Göynük, Manisa'nın Gördes, İzmir'in Karşıyaka, Aydın'ın Bozdoğan, Karabük'ün Ovacık, Muğla'nın Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.



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MAKİLİK OLAN ALANA YAYILDI

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

İletişim Başkanlığı: Çalışmalar aralıksız sürüyor

İletişim Başkanlığı da yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangına müdahalenin devam ettiğini açıklayan İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandI:

"İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı."

BAKAN YUMAKLI: BUGÜN ÜLKE GENELİNDE 47 YANGIN ÇIKTI

Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.

Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.

Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Ekiplerin sonuç ala ala gittiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şükür can kaybımız yok. Her şey bu anlamda kontrol altında. Ayvatlar, Umurlar, Yeniköy ve Seferler mahalleleri tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı.

Diğer taraftan, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik ki sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da yine 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın 2 yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz."

Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun şekilde gayret ediyorlar." dedi.

BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.

"YANGINDA RİSK AZALDI"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka'nın Yamanlar Mahallesi'nde başlayan yangının enerjisinin iyice düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını belirterek, "Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." dedi.

Elban, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka'daki yangın hakkında, "Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN YANGINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: SEFERBER OLAN TÜM GÖREVLİLERİMİZE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "İzmir'deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangının kontrol altına alınması için seferber olan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İzmir'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Orman ekipleri, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Gördes'ten Salihli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve emniyet ve jandarmanın 4 TOMA'sı ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2 İLÇEDE 6 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Karayakup Mahallesi'nde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı.

Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda mezarlar ve ağaçlar yangında hasar görürken, 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaş'a ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği görüldü.

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

BOLU

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları dünden bu yana devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 14.52 sıralarında Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere 13 araç ile 45 personel, bölgeye sevk edildi.

Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 köy evi de hasar gördü.

Ekiplerin, müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin son duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45'i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir.

Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir.

Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir'deki yangınlarda yaralananlara ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada yangından 78 kişinin etkilendiği duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.