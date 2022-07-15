Türkiye'nin yanı başında petrol karşılığı gıda verecekler! Akılalmaz oyun

İngilizlerin gözü Suriye petrolünde. “Petrol Karşılığı Gıda” adlı bir girişim başlatacağını duyuran Gulfsands Petroleum, günde 500 bin varil ham petrol çıkarıp bu gelirle ülkenin yeniden inşa edileceği öne sürdü. Tarafları tek masada toplamanın zor olduğunu belirten diplomatik kaynaklar şirketin önerisinin gerçekçi olmadığı görüşünde.

Suriye’nin kuzeyindeki petrol kaynağına göz diken İngiliz Gulfsands Petroleum adlı şirket, “Petrol Karşılığı Gıda” adlı bir girişim başlatacağını duyurdu. 2011’den önce Suriye’de petrol çıkaran İngiliz şirketi, elde edilen gelirle ülkenin yeniden inşa maliyetinin karşılanacağını öne sürdü. Yetkililer, milletlerarası petrol şirketlerinin Kuzeydoğu Suriye’deki faaliyetlerine dönme kararının, BM’nin bölgede yaşadığı sorunlardan sonra alındığını öne sürüyor.

Günde 500 varil

Şirket adına konuşan Jon Bell, günde 500 bin varilden fazla ham petrol çıkarılıp, yıllık 20 milyar dolardan fazla gelir elde edilebileceğini söyledi. Plana göre, gelirin üçte biri müteahhit ve milletlerarası petrol şirketlerine gidecek. Projenin hayata geçmesi için PKK/YPG ve rejimin yanı sıra bölgedeki tarafların anlaşması gerektiğinin altını çizen Bell, “Plan, uluslararası toplum ve Suriyeli paydaşlarla işbirliği içinde, 2285 sayılı BM kararı doğrultusunda yürütülecek” dedi.

Biden'ın politikası tutarsız

İngiliz şirket şu açıklamayı yaptı: “Bu fikir, Suriye’nin belirsiz geleceği, milletlerarası yardımların çoğunluğunun Ukrayna’ya yönelmesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye politikasıyla belirsizliğin artması gibi sebeplerden dolayı oldukça ilgi çekici. Çünkü ABD Başkanı hem Suriye rejimiyle normalleşmeyi desteklemiyor, hem rejime karşı alternatif sunmuyor. Bu atmosferde şirketin önerisi işe yarayabilir.”

Teklif gerçekçi bulunmadı

Konu halen ABD ve İngiliz dışişleri bakanlıkları ile İngiliz Milletler Topluluğu Kalkınma Ofisi’nde görüşülüyor. Diplomatik kaynaklar ise Suriye’deki tarafları tek masada toplamanın çok zor olması nedeniyle, şirketin teklifinin gerçekçi olmadığı görüşünde. Savaş öncesi Suriye’de petrol piyasasında önemli yere sahip şirket, 2010 yılında ülkedeki toplam petrol üretiminin yüzde 6’sına eşdeğer, günde 24 bin varil petrol çıkarıyordu.

Kuyuların çoğu PKK kontrolünde

Petrol gelirlerini insani yardımları finanse etmek ve altyapıyı yeniden inşa için kullanma fikri, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de gündeme gelmişti. O dönem PKK’nın kontrolündeki bölgede Delta Crescent Energy şirketine saha geliştirme lisansı verildi. Ancak Biden, geçtiğimiz yıl şirketin lisanslarını uzatmayı reddetti. Suriye’deki petrol kuyularının çoğu PKK kontrolünde, geri kalanı ise Esed rejimi, Rusya ve İran tarafından idare ediliyor.