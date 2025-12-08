  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Akit’in merhum yazarı derin izler bıraktı! "Bana tarihi sevdiren kalem yazar Yavuz Bahadıroğlu"

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Aktüel Türkiye’nin uzun soluklu Afrika yolculuğu: Türkiye’nin Afrika’daki varlığının diğer bir boyutu ‘Türkiye Bursları’
Aktüel

Türkiye’nin uzun soluklu Afrika yolculuğu: Türkiye’nin Afrika’daki varlığının diğer bir boyutu ‘Türkiye Bursları’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin uzun soluklu Afrika yolculuğu: Türkiye’nin Afrika’daki varlığının diğer bir boyutu ‘Türkiye Bursları’

Türkiye’nin Afrika’da yürüttüğü eğitim, insani yardım ve kalkınma projeleri kıta genelinde güçlü bir etki oluştururken, TUDPAM Araştırma Asistanı Ahmet Çağrı Soylu’nun analizine göre özellikle Türkiye Bursları programı, Türkiye’nin yumuşak güç stratejisinin merkezinde yer alarak Afrika’da uzun vadeli dostluk ağları oluşturuyor.

Türkiye’nin Afrika’da yürüttüğü eğitim, insani yardım ve kalkınma projeleri kıta genelinde güçlü bir etki oluştururken, TUDPAM Araştırma Asistanı Ahmet Çağrı Soylu’nun analizine göre özellikle Türkiye Bursları programı, Türkiye’nin yumuşak güç stratejisinin merkezinde yer alarak Afrika’da uzun vadeli dostluk ağları oluşturuyor.

 

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Türkiye’nin Afrika kıtasında yürüttüğü eğitim, insani yardım ve kalkınma destekleri, son yıllarda bölge halkının hayatına dokunan en kapsamlı uluslararası dayanışma örneklerinden biri hâline geldi. Kıtanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk kurumları; okul inşasından öğretmen desteğine, burs programlarından sağlık hizmetlerine, temiz su projelerinden acil insani yardımlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor. Bu çabalar, yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda yerel toplulukların geleceğine yatırım yaparak sürdürülebilir kalkınmayı güçlendiriyor. Türkiye, Afrika’nın potansiyeline inanan bir ülke olarak, kıtanın eğitim alanındaki imkânlarını genişletme ve insani koşullarını iyileştirme yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi (TUDPAM) Araştırma Asistanı  Ahmet Çağrı Soylu,  “Türkiye’nin Afrika’daki Varlığının Diğer Bir Boyutu: Türkiye Bursları”  başlıklı kapsamlı değerlendirme yazısında, Türkiye’nin Afrika kıtasında yürüttüğü eğitim ve burs faaliyetlerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldı. Soylu’nun analizine göre Türkiye, son on yıllarda Afrika’da yalnızca ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirmekle kalmayarak, eğitim, kültür, insani yardım ve diplomasi alanlarında da etkisini giderek artıran bir aktör hâline geldi.

 

GÜÇLÜ DOST AĞLARI KURULUYOR

Ahmet Çağrı Soylu, özellikle  2012’de kurumsallaşan Türkiye Bursları programının, Türkiye’nin Afrika’daki yumuşak güç stratejisinin merkezinde yer aldığını vurguluyor. Programın, yalnızca öğrencilere akademik eğitim imkânı sunan bir destek mekanizması olmadığını belirten Soylu, bursiyerlerin Türkiye’de bulundukları süre boyunca kültürel değerler, sosyal normlar ve toplumsal dinamiklerle yakından temas ettiğini ifade ediyor. Bu etkileşim, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile güçlü bağlar kurma potansiyeli taşıyan bir dost ağının oluşmasına katkı sağlıyor. Soylu’nun analizinde, Türkiye’nin Afrika’ya yönelik politikasının arka planında ekonomik hedeflerin ötesine uzanan;  devlet-toplum ilişkileri, kültürel etkileşim ve diplomatik nüfuz artırımı  gibi uzun vadeli stratejik amaçların bulunduğu da belirtiliyor. Türkiye Bursları aracılığıyla Türkiye’ye gelen binlerce Afrikalı öğrenci, eğitim sürecinde akademik donanım kazanırken aynı zamanda Türkiye hakkındaki algılarını olumlu yönde şekillendiriyor.

UZUL SOLUKLU BİR YOLCULUK

Burs ve eğitim stratejisinin bazı sınırlılıklarına da dikkat çeken Soylu, programın ağırlıklı olarak elit bir öğrenci grubuna hitap ettiğini, geniş toplum kesimlerine doğrudan nüfuz etmekte zorlandığını belirten Soylu, mezunların ülkelerine döndükten sonraki kariyer yollarının ve Türkiye ile ilişkilerini sürdürme düzeyinin sistemli biçimde takip edilmesinin önemine vurgu yapıyor. Ona göre, yumuşak gücün gerçek etkisinin ölçülebilmesi, ancak bu tür uzun soluklu analizlerle mümkün olabilir. Öte uyandan Soylu’nun değerlendirmesi, Türkiye’nin Afrika’daki eğitim ve burs faaliyetlerinin hem güçlü yanlarını hem de sürdürülebilirlik açısından geliştirilmesi gereken boyutlarını ortaya koyarak, Türkiye’nin kıtadaki varlığına dair önemli bir perspektif sunuyor.

 

Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!
Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!

Dünya

Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde
Gündem

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir hazırlığını yaptığı kritik hamle nihayet sahaya yansıdı. TSK’ya bağlı zırhlı ve mekanize unsurlar, ..
Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı
Gündem

Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan dava 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu'nun hakimin "Girne Üniversi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23