Türkiye’nin üzüm ambarında üzümler kurutulmaya başlandı

Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretiminin yüzde 90’ına yakınını karşılayan Türkiye’nin üzüm ambarı Manisa’da üreticiler bir yandan hasada başlayıp yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına gönderirken, diğer yandan da üzümleri kurutmak için sergilere sermeye başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünde bir yandan hummalı bir hasat çalışması yapan Manisalı üreticiler bir yandan da üzümleri kurutmak için sergilere sermeye başladı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Ersaygı hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bereketli Manisa Ovasında ve ilçelerinde üreticinin üzüm kesme işlemine başladığını, üzümlerin sergiye serildiğini belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı üreticinin fiyat beklentisinin en az 10 TL olduğunu söyledi.

Manisa Ticaret Borsası olarak Çekirdeksiz Sultani Üzümün Coğrafi İşaret tescilinin alındığını hatırlatan Ersaygı, “Üzümde rekolteyi Tarım Bakanlığı açıklıyor. Geçtiğimiz sezon üreticimiz için oldukça bereketli geçti. Üzümün başkenti Manisa’da şuana kadar toplamda 234 bin 103 üzüm tescil edildi. Temmuz ayı itibariyle Manisa Ticaret Borsamızda 68 bin 597 ton üzümün tescil işlemi yapıldı. Buna karşın geçen sezondan 27 Temmuz tarihine kadar 234 bin 830 ton üzüm ihraç edildi. Manisa üzümü ülkemize 476 milyon 63 bin dolar katkı sağlamış durumdadır” diye konuştu.

Manisa ihracatının yüzde 15’i tarımsal ürün

Manisa’nın tarım ve sanayi kenti olduğunu hatırlatan Ersaygı, Manisa’nın tüm sektörlerde toplam ihracatının 4 milyar 430 milyon dolar olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 15’inin tarımsal ürünlerden geldiğini ifade etti.

Hasat sezonunun üreticiye hayırlı olmasını dileyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da, Ağustos ayı içinde Manisa Ticaret Borsasında yeni dönemin ilk kuru üzüm töreninin yapılacağını ifade ederek tüm üreticileri törene davet etti.