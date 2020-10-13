Türkiye'nin Tel Abyad ve Rasulayn'a tarım ve hayvancılık desteği sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinde tarım ile hayvancılığın sürdürülmesine yönelik Türkiye'nin desteği devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'yla hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ve Rasulayn'da çiftçilere, Şanlıurfa’dan bölgeye giden teknik ekipler yol gösteriyor.

Mahalli Meclislere bağlı ziraat üyelerinin de katılımıyla bölgedeki tüm köyleri tek tek ziyaret eden teknik ekipler, bir yandan çiftçi kayıt sistemine veri girişi sağlarken diğer yandan da ziraat, bahçecilik ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere danışmanlık hizmeti veriyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad'da çalışmalarını sürdüren tarım ve hayvancılık koordinatörlüğüne bağlı ziraat mühendisleri ve diğer teknik danışmalar, ziyaret ettikleri zeytin ve meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrollerini yaparak, üreticilere tavsiyelerde bulunuyor.

Rasulayn'da da aynı şekilde tarım ve hayvancılık alanında yerel kuruluşlar koordinesinde danışmanlık ve teknik destek sağlayan ekipler, bölgede tarım kredi kooperatifi alım garantisinde yetiştiricilik yapılması için yetkililer ve çiftçi temsilcilerini bir araya getirdi.

Düzenlenen toplantıda, Türkiye'de tarım kredi kooperatiflerinin çalışma yöntemleri, yetiştiricilere yönelik sertifikalı tohum, gübre ve ürün satın alımı gibi konularda bilgi verildi.



