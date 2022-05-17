Türkiye’nin teklifini reddeden Rusya duyurdu: Teslim oldular

Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol şehrinde Azovstal demir çelik fabrikasında 82 gündür kuşatma altında olan Ukraynalı askerler, varılan anlaşma sonrası teslim olmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, teslim olan askerlerin ilk görüntülerini medya ile paylaştı. Bakanlık 51'i ağır yaralı 265 savaşçının "silahlarını bıraktığını" duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı günlük brifingine göre, tıbbi yardıma ihtiyacı olan yaralılar Rusya yanlısı Donbass güçleri tarafından kontrol edilen Novoazovsk kasabasındaki bir hastaneye gönderildi.

Ukrayna savunma bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "savaşçıların insani koridorlardan Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelere tahliye edildiğini ve daha sonra başka bir değişim prosedürünün gerçekleşeceğini" duyurmuştu.



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, Duma'da "Rus savaş esirleriyle Azovstal'daki Ukrayna birliklerinin değişimini yasaklama" çağrısı yapıldı.



Salı günü, Ukrayna savunma bakanlığı, "Azovstal'da kalan kalan tahmini 340 savaşçıyı kurtarma görevinin devam ettiğini" açıkladı.



Rusya Salı günü yaptığı açıklamada, Mariupol'un kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında saklanan 265 Ukraynalı askerin "teslim olduğunu" söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı günlük bir brifingde, "Azov milliyetçi birliğinden savaşçıların ve Mariupol'deki Azovstal fabrikasında bloke edilen Ukraynalı askerlerin teslimi dün başladı" dedi.



Ajanslar dün gece 260'dan fazla kişinin silahlarını bırakarak fabrika alanından çıktıklarını ve "insani koridordan tahliye edildiklerini" duyurmuştu. Bunlardan 53'ünün ağır yaralı olduğu belirtilmişti.

Ukrayna'dan açıklama

Kalanların da bugün sığınaklarından çıkmaya devam etmeleri bekleniyor.



Zelenskiy, "Askerlerimizi sağ olarak kurtarıyoruz" dedi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Buradaki askerler misyonlarını tamamladı, kendilerine artık hayatlarını kurtarma görevi verildi" denereken teslim olma kararının onaylandığı belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, dün Azovstal topraklarından yaralıların tahliyesi için insani bir koridor açmış ve sabah 10 kişilik ilk grup beyaz bayrak altında fabrikadan ayrılmıştı. Rusya burada kuşatılan ve sayıları bine yakın olarak tahmin edilen silahlı güçlerin, terör örgütü sayılan Azak Taburu'na bağlı olduğunu duyurmuştu.

Turkrus