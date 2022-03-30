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Dünya Türkiye'nin teklifi sonrası Putin kararını duyurdu
Dünya

Türkiye'nin teklifi sonrası Putin kararını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Türkiye başta olmak üzere Fransa ile Yunanistan'ın Mariupol'de tahliye operasyonu önerisiyle ilgili düşünme süresi istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 08:43:00 -
Türkiye'nin teklifi sonrası Putin kararını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

İHA'da yer verilen haber göre, görüşmenin ardından açıklama yapan Elysée Sarayı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillere yardım etmek için insani bir operasyon başlatma koşullarının "bu aşamada karşılanmadığını" duyurdu.

"Düşüneceğim"

Açıklamada, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ın önerdiği Mariupol'de tahliye operasyonunu Macron'un Putin'e sunduğu ve Putin'in bu teklife yanıt vermeden önce "düşüneceğini" söylediği aktarıldı.

Macron, 25 Mart'ta gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol kentini terk etmek isteyenler için insanı operasyon düzenleyeceklerini duyurmuş, "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den ayrılmak isteyen herkesi tahliye etmek için insanı bir operasyon başlatacağız" demişti.

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