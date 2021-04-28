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Ekonomi "Türkiye'nin tecrübesini öğrenip ülkemizde uygulamak istiyoruz"
Ekonomi

"Türkiye'nin tecrübesini öğrenip ülkemizde uygulamak istiyoruz"

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, "Güvenli Turizm Sertifika Programı, gerçekten çok ilginç bir girişim, bu konudaki Türkiye'nin tecrübesini değerlendirip, öğrenip, ülkemizde uygulamak istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 12:18:00 - 2021-04-28 12:21:02
"Türkiye'nin tecrübesini öğrenip ülkemizde uygulamak istiyoruz"

Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı için Antalya'ya gelen Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Güvenli Turizm Sertifika Programı çalışmalarını yakından inceledi.

Beraberindeki heyetle Aspendos Antik Kenti'ni gezen Tkachenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında geçmişten bugüne çok özel bir ilişki bulunduğunu anlatan Tkachenko, turizmde de iki ülke arasında önemli iş birliği bulunduğunu, Ukrayna'nın Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

"Türkiye'nin tecrübesini uygulamak istiyoruz"

Toplantıyla Türkiye'deki turizm alanında alınan tedbirleri yerinde görme imkanına kavuştuğuna değinen Tkachenko, "Güvenli Turizm Sertifika Programı, gerçekten çok ilginç bir girişim, bu konudaki Türkiye'nin tecrübesini değerlendirip, öğrenip, ülkemizde uygulamak istiyoruz." dedi.

Tkachenko, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı yürüttüğü aşılama çalışmalarının da turizm açısından önemli olduğuna işaret etti.

Özellikle turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasının örnek alınacak bir uygulama olduğunu vurgulayan Tkachenko, "Turizm alanında çalışan personelin aşılanmasıyla ilgili biz de Ukrayna'da benzer bir işlem yapmak isteriz. Aşılama çalışmasıyla turistler gerçekten burada tatil yapılabilecek yerlerin olduğunu ve güvenli tatil yapabileceklerini anlayacak. Sektörde çalışan personelin aşılanması sayesinde kesinlikle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısı artacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek turist sayısında da artış beklediklerine değinen Tkachenko, yürüttükleri tanıtım faaliyetleri sayesinde daha fazla Türk misafiri Ukrayna'da ağırlamayı planladıklarını kaydetti.

Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye gelmesi yönünde de çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Tkachenko, "Kampanyanın en parlak örneği benim. Aynı zamanda mayısın ortasında Ukrayna basınından bir grup, buraya gelecek, buraları gezecek, güvenli turizmin ne anlama geldiğini, neler yapıldığını görecek ve Ukraynalılara anlatacak. Ukrayna medyasında Türkiye'deki tatille ilgili tanıtımlar yapılacak." diye konuştu.

Tkachenko, iki ülkenin tarihi, kültürü ve geçmişiyle birbirine yakın olduğunu, Ukraynalıların kültürel zenginlikleri görmek için de Türkiye'ye geldiğini söyledi.

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