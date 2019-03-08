0553 313 94 23

Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi kolaylığı

Social Enterprises LLC Vize Departmanı Başkanı Mustafa Emre Selek,Türkiye’de de rüştünü ispat etmiş ve uluslararası seviyede iş yapmak isteyen sporcu, sanatçı ve bilim insanları için Amerika Birleşik Devletleri’nin sağladığı iki kolay vize tipi bulunduğunu söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 10:07
Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi kolaylığı

Social Enterprises LLC Vize Departmanı Başkanı Mustafa Emre Selek,Türkiye’de de rüştünü ispat etmiş ve uluslararası seviyede iş yapmak isteyen sporcu, sanatçı ve bilim insanları için Amerika Birleşik Devletleri’nin sağladığı iki kolay vize tipi bulunduğunu söyledi.



İş adamından sade vatandaşına, sanatçısından sporcusuna kadar toplumun çeşitli tabakalarından Türkiye’nin uluslararası arenada tanıtımına katkılar son hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin uluslararası arenada tanıtımına katkı sunmak isteyen ve işlerini dünya çapında yapmak isteyen sanatçılar için Amerika Birleşik Devletleri’nin sağladığı çok önemli iki vize türü var.


Yalnızca sanatçıların değil sporcu, bilim insanı ve gösteri grubu üyelerinin de yararlandığı Amerika P ve O vizeleri için prosedürün oldukça basit olduğunu belirten Social Enterprises LLC Vize Departmanı Başkanı Mustafa Emre Selek, ABD vize işlemleri konusunda bilgi verdi.



Türkiye’de de rüştünü ispat etmiş ve uluslararası seviyede iş yapmak isteyen sporcu, sanatçı ve bilim insanları için Amerika Birleşik Devletleri’nin sağladığı iki kolay vize tipi bulunduğunu belirten Selek, "O vizesi olarak adlandırdığımız vize tipinden bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe olağandışı bir başarı kaydeden ve bu başarılar nedeniyle ulusal veya uluslararası çapta tanınan kişiler yararlanabiliyor. Diğer taraftan P vize tipinden ise özgün veya geleneksel etnik, folklorik, kültürel, müzik, tiyatro, ya da sanatsal bir performans veya sunum yapma, geliştirme, yorumlama, temsil etme, bunlara koçluk etme veya bunlara eğitim verme gibi amaçlarla ABD’ye gitmeyi planlayan yurttaşlarımıza veriliyor" dedi.



Her iki vize türü için de başvurunun oldukça kolay olduğunun altını çizen Selek, vize istatistiklerine de değinerek, "Turist vizesinin ardından iş adamlarımız için aldığımız E1/E2 vizesinden sonra en çok rağbet görecek vize türleri P ve O vizeleridir. amerikadasirket.com üzerinden alınan başvurularda, özellikle 2018’in son çeyreğinde yatırımcı vizesi başvurularında büyük bir patlama yaşadık. Bu yükselişin 2019 için O ve P vizelerinde de süreceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:07
  1. sanat
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    1. Hulusi Akar yeni askerlik sistemini..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik..
    3. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni..
    5. Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir..
    6. Konya SMMMO’da Gelir Vergisi beyanı..
    7. Son koordinasyon toplantısı da yapıldı
    8. Torbalı sokakları ışıl ışıl
    9. Düzce Üniversitesi tıp ve teknoloji..
    10. "Mahrem imam" FETÖ'nün "ihbar..
    11. Finlandiya'da merkez sağ hükümeti..
    12. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu..
    13. Yeşilay haftası etkinliği düzenlendi
    14. AK Parti’li Göğde; “Kadın her şeyin..
    15. Azerbaycan’da trafik polislerinden..
    16. Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri..
    17. Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı
    18. Düzce’de 8 Mart Kadınlar gününde..
    19. AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler..
    20. Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile..
    21. Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun..
    22. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    23. Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia..
    24. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı..
    26. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    27. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    28. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    29. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    30. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir