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Yerel Türkiye'nin Suriye sınırında İHA düştü
Yerel

Türkiye'nin Suriye sınırında İHA düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 15:57:00 -
Türkiye'nin Suriye sınırında İHA düştü

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Ekenek Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahallenin yakınlarındaki fıstık bahçesine gökyüzünde uçan bir cismin düştüğünü gören vatandaşlar, bölgeye gitti. Cismin İHA olduğunu belirleyen vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak hava aracını inceledi. Menşei hakkında bilgi verilmeyen İHA, yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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