  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı Türkiye öncülük etti, şimdi onlar haykırıyor! Ali Karahasanoğlu yazdı 24 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 13’üncü Yargı Paketi geliyor! Boşanmada yeni dönem, süresiz nafakaya yeni formül İş insanı rüşvet tarifesini mahkemede tek tek anlattı: “Başkasına yüzde 10, sana hemşeri kıyağı yüzde 5” Mekke Savunma İttifakı’nda kritik atama! İlk genel sekreter belli oldu Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı! 24 Eylül 1997: Fikret Işıltan'ın vefatı (Ortaçağ Tarihçisi) Trump bizzat karşıladı: Çin Devlet Başkanı 11 yıl sonra tekrar ABD'de Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?
Gündem Türkiye’nin saha gücü ile Norveç’in teknolojisi buluşuyor: Su ürünlerinde dev iş birliği
Gündem

Türkiye’nin saha gücü ile Norveç’in teknolojisi buluşuyor: Su ürünlerinde dev iş birliği

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye’nin saha gücü ile Norveç’in teknolojisi buluşuyor: Su ürünlerinde dev iş birliği

Türkiye’nin avcılık alanındaki köklü saha deneyimi, Norveç’in kültür balıkçılığı, su ürünleri teknolojisi ve işleme süreçlerindeki uzmanlığıyla buluşuyor. İki ülkenin gücünü birleştiren bu iş birliği, sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında avcılık ve yetiştiriciliğin yanı sıra katma değerli işleme sanayisi ve kıyı balıkçı kooperatiflerinin geliştirilmesinde karşılıklı tecrübe aktarımı gerçekleştirilecek.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, imza töreninin ardından, varılan mutabakatın iki ülke arasında eğitim, teknoloji ve bilgi birikiminin karşılıklı paylaşımı açısından stratejik bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin deniz avcılığındaki saha gücünü Norveç'in kültür balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki küresel birikimiyle harmanlamak istediklerini belirten Çakan, sözleşmenin yalnızca üretim hacmini değil katma değerli sanayiyi de hedeflediğini dile getirdi.

"AVCILIK KISMINDA DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"

Çakan, Türkiye'nin avcılıkta dünyanın sayılı filolarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz avcılık kısmında dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz, onlar da akuakültür (kültür balıkçılığı) kısmında gerçekten dünyanın takdir ettiği bir seviyede. Hem teknoloji hem de eğitim konusunda bilgi paylaşımında sözleşmeyi imzaladık. Onların işleme, balık yağı, balık unu üretimi gibi teknolojilerini Türkiye'ye getirmek, bizdeki avcılık tecrübesini de onlara örnek göstermek istiyoruz." dedi.

Ege kıyılarındaki küçük üreticileri ve su ürünleri kooperatiflerini de sürece doğrudan dahil edeceklerini aktaran Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kooperatiflerde faaliyet gösteren balıkçılarımızı Norveç'e götürüp oradaki kooperatif modeliyle karşılaştırmak istiyoruz. Fabrikada işleme, paketleme, ambalaj ve dondurma kısmındaki bilgi ile teknolojiyi karşılıklı olarak görüşeceğiz. Ne gerekiyorsa İzmir Ticaret Odası olarak tüm üyelerimizin yanında olacağız."

Ege Denizi'nde 500'ü aşkın balık türünün yaşadığını ve bunlardan 100 türün ticari avcılığa konu olduğunu hatırlatan Çakan, uskumru, somon ve mezgit gibi türlerde uzmanlaşan Norveç ile ürün çeşitliliği ve pazar dengesi bakımından güçlü bir ticaret köprüsü kurulacağını ifade etti.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder de iki ülke arasındaki ortaklığın yalnızca kültür balıkçılığıyla sınırlı kalmayacağını, denizcilik ve karşılıklı yatırımlarla genişleyeceğini vurguladı.

Türkiye ile Norveç arasındaki ticari potansiyelin altını çizen Gaarder, "Norveç ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıran, ticaret ve yatırımı artırma potansiyeli taşıyan her türlü faaliyet bizim açımızdan çok iyi bir haber. İzmir'de bulunmaktan ve bu imzaya tanıklık etmekten memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen ise öncelikli odak alanlarının kültür balıkçılığı, denizcilik ve çevresel sürdürülebilirlik olduğunu aktardı.

İşbirliği çerçevesinde çalışma gruplarının oluşturulacağını ve heyetlerin yılda en az bir kez resmi temaslarda bulunacağını belirten Larsen, "Türkiye pazarı Norveç teknolojileri için çok büyük bir potansiyele sahip. Aynı şekilde Norveçli şirketlerin uzmanlığı da Türkiye tarafı için faydalı olabilir. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmayı ve birbirimizden öğrenmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın": Ordu'da hamsili simit fırından çıktı
"Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın": Ordu'da hamsili simit fırından çıktı

Aktüel

"Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın": Ordu'da hamsili simit fırından çıktı

Gören inanamadı! Sudan çıkan balıklar yolda yürüdü
Gören inanamadı! Sudan çıkan balıklar yolda yürüdü

Dünya

Gören inanamadı! Sudan çıkan balıklar yolda yürüdü

Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu
Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

Türkiye

Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23