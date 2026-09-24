İş insanı rüşvet tarifesini mahkemede tek tek anlattı: “Başkasına yüzde 10, sana hemşeri kıyağı yüzde 5”

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB’ye ilişkin davanın 85’inci duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmanın dikkat çeken isimlerinden biri, yaklaşık 30 yıldır kamu müteahhitliği ve sanayicilik yaptığını söyleyen Selim Özderya oldu.

Özderya, İBB ile 2008’den bu yana çalıştığını ve 2019-2024 döneminde yaklaşık 100 ihaleye katıldığını anlattı. Hak edişlerinin geç ödenmesi nedeniyle yüksek faizle kredi kullanmak zorunda kaldığını belirten Özderya, kendisini “mağdur” olarak nitelendirdi.

Savcı o “yüzde 5” sözünü sordu

Duruşmada savcı, Özderya’nın soruşturma aşamasındaki Fatih Keleş beyanlarını gündeme getirdi.

Özderya, 2019 yılında iptal edilen bir işi nedeniyle Fatih Keleş ile Bakırköy Ek Hizmet Binası’ndaki makamında görüştüğünü anlattı.

Savcı, Özderya'nın önceki ifadesinde yer alan şu sözü hatırlattı:

“Başkasına yüzde 10 ama sana hemşerim olduğun için yüzde 5.”

Özderya, görüşmenin Fatih Keleş’in makamında gerçekleştiğini söyledi.

“20 milyon lirayı vermek zorunda kaldım”

Savcılık bu kez Özderya’ya Zafer Keleş’e verdiğini söylediği 20 milyon lirayı sordu.

Özderya’nın anlatımına göre Zafer Keleş, Kayabaşı’ndaki şantiyesine gelerek yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere kendisinden para istedi.

Özderya, ödemelerini almakta zorlandığı dönemde Zafer Keleş’in kendisine:

“Sen idareye yardım edersen, idare de sana yardım eder.”

dediğini aktardı.

Özderya, bunun üzerine 20 milyon lirayı vermek zorunda kaldığını söyledi.

Paraları nerede verdiğini de açıkladı

Özderya, paranın teslim biçimine ilişkin de ayrıntı verdi.

20 milyon liralık ödemenin dört parça halinde yapıldığını belirten Özderya, iki teslimatın Kayabaşı’ndaki şantiyesinde, diğer ikisinin ise Florya’da gerçekleştiğini söyledi.

Özderya ayrıca bu ödemeler için makbuz kesmediğini ifade etti.

Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya’nın sorgusunda ise Özderya, verdiğini söylediği paraların nakit olduğunu, istenen TL tutarının karşılığını döviz olarak götürdüğünü belirtti. Avukatın somut delil bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna ise somut delili olmadığını söyledi.

Deprem yardımı için de para istendiğini anlattı

Özderya’nın duruşmadaki dikkat çeken bir başka beyanı ise deprem yardımlarına ilişkin oldu.

Savcının Ufuk Karakaya hakkındaki beyanlarını sorması üzerine Özderya, alacaklarını tahsil etmek amacıyla Bakırköy’deki Ek Hizmet Binası’na gittiğini, burada kendisinden depremzedelere yardım gerekçesiyle para talep edildiğini anlattı.

Özderya, söz konusu parayı Zafer Keleş’e bıraktığını söyledi.

Gıda kartlarını da tek tek anlattı

Duruşmada Özderya’ya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’a ilişkin önceki beyanları da soruldu.

Savcı; 2022’de 750 bin lira, 2023’te 1 milyon 200 bin lira ve 2024’te 3 milyon liralık gıda kartı verildiğine ilişkin beyanı hatırlattı.

Özderya, Ramazan aylarından önce kendisinden yardım istendiğini ve gıda kartlarını sekreterliğe bıraktığını anlattı.

“Firmalarım batmasın diye”

Özderya’nın savunmasının merkezinde ise İBB’den alacaklarının geç ödenmesi nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda kaldığı yönündeki anlatımı vardı.

Yüksek faizle kredi kullanmak zorunda kaldığını söyleyen iş insanı, kendisinden talep edildiğini belirttiği paraları şirketlerinin ekonomik durumunu koruyabilmek ve alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla verdiğini savundu.

Özderya’nın mahkemede dile getirdiği anlatımlar ve savcılığın suçlamaları yargılama sürecinde değerlendirilecek. Sanıklar yönünden kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığından, rüşvet ve suç örgütü nitelendirmeleri bu aşamada dava kapsamındaki suçlamaları ifade ediyor.