24 Eylül 1997: Fikret Işıltan'ın vefatı (Ortaçağ Tarihçisi)

15 Şubat 1915’te İstanbul Beykoz’da doğdu. İlkokula İstanbul’da başladıysa da askerî mümeyyiz ve Beykoz Kundura Fabrikası başkâtibi olan babasının görevi dolayısıyla her sınıfı ayrı bir şehirde okudu. Ortaokulu ve liseyi Kabataş Lisesi’nde tamamladı (1933). Kısa bir süre Mülkiye Mektebi’ne devam etti, ardından açılan sınavı kazanarak 1933 yılının sonunda yükseköğrenim için Almanya’ya gönderildi. Öğrenimine Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde başladı.







Berlin ve Leipzig üniversitelerinde Ortaçağ tarihi, Arapça, Farsça ve Türkoloji derslerini takip etti. Kendisine doktora konusu vermiş olan Herbert Wilhelm Duda’nın başka bir yere tayini dolayısıyla tahsiline Breslau Üniversitesi’nde devam etti. Aubin’den Batı Ortaçağ tarihi, Duda’dan Türkoloji ve Farsça, Otto Spies’ten Sâmî diller ve Santifaller’den belge incelemesi dersleri okudu. 1940 Haziranında doktorasını verip yurda döndü.







İlk görevi Ankara Atatürk Lisesi tarih öğretmenliğidir. Eylül 1941’de başlayan askerlik görevini tamamladıktan sonra 1944 yılı Temmuzunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu. Bu kürsüde Mükrimin Halil Yinanç’ın isteğiyle İslâm tarihi çalışmalarını sürdürdü. Aynı kürsüde Philippe Schweinfurth tarafından verilen Bizans tarihi derslerini ve onun yazdığı birçok makaleyi Türkçe’ye çevirdi. 1953’te Urfa Bölgesi Tarihi başlıklı teziyle doçent unvanını aldı. Mükrimin Halil Yinanç’ın Aralık 1961’de ölümünün ardından Ortaçağ Tarihi Kürsüsü başkanlığına getirildi ve emekli oluncaya kadar bu görevde kaldı.







1962’de profesörlüğe yükseldi. Fakültede İslâm tarihi, Bizans tarihi, Haçlı seferleri tarihi ve Avrupa Ortaçağ tarihi dersleri veriyordu. Aynı kürsüde görev yapacak olan Hakkı Dursun Yıldız, Erdoğan Merçil, Işın Demirkent, Ahmet Ağırakça ve Abdülkerim Özaydın’ın doktora tezlerini yönetti. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı İslâm Ansiklopedisi’nin Tahrir Heyeti’nde bir süre çalıştı. 1970’te Türk Tarih Kurumu aslî üyeliğine, 1976’da İstanbul Üniversitesi senato üyeliğine seçildi. 1982’de Tarih Bölümü başkanlığına getirildi, 1983 yılı sonunda emekliye ayrıldı. 24 Eylül 1997’de İstanbul’da öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.