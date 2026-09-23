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Dünya İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti
Dünya

İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Hüseyin Zarifi, hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahı'nın açıklamasında, Şehid Seccad Seravan Operasyonel Karargah Komutanı Tuğgeneral Zarifi'nin "düşmanın paralı teröristlerine karşı operasyon sırasında hayatını kaybettiği" belirtildi.

Komutanın yaşamını yitirdiği operasyonun​​​​​​​ ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken son günlerde bölgeden güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma haberleri geliyordu. Bölgede "Ceyşul Adl" denilen örgütün silahlı faaliyet gösterdiği biliniyor.

İranlı komutanın cenaze töreninin 25 Eylül'de Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde düzenleneceği aktarıldı.

 

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