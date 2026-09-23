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Yaşam Şoför durmadan yoluna devam etti! Kapısı açık halk otobüsü bisikletliye çarptı
Yaşam

Şoför durmadan yoluna devam etti! Kapısı açık halk otobüsü bisikletliye çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana Yüreğir'de seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısı, yolda ilerleyen bisikletliye çarptı.

Adana’da seyir halindeki bir özel halk otobüsünün açık kapısı kazaya neden oldu.

 

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün açık olan kapısı, yolda seyir halindeki bisikletliye çarptı. Bisikletin sürücüsü yola savrulurken, özel halk otobüsünün şoförü ise durmadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bisikletli, kısa süre sonra ayağa kalkıp yoluna devam etti.

 

Kaza anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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