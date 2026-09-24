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Gündem Mekke Savunma İttifakı’nda kritik atama! İlk genel sekreter belli oldu
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Mekke Savunma İttifakı’nda kritik atama! İlk genel sekreter belli oldu

Yeniakit Publisher
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Mekke Savunma İttifakı’nda kritik atama! İlk genel sekreter belli oldu

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın ardından kurumsallaşma yolunda bir adım daha atıldı. Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreterliğine Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood getirildi. Mahmood, Riyad’da kurulacak Genel Sekreterliğin başına geçecek.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın ortak savunma ve caydırıcılık konusunda attığı tarihi adımın ardından Mekke Savunma İttifakı’nda kurumsal yapı şekillenmeye devam ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ittifakın ilk genel sekreterinin kim olacağını resmen açıkladı.

İlk genel sekreter Pakistan’dan

Pakistan yönetimi, emekli Korgeneral Nauman Mahmood’un Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri olarak atandığını duyurdu.

Mahmood, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oluşturulacak Genel Sekreterliğin başında bulunacak.

Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma yapılanmasında önemli bir makam daha fiilen oluşturulmuş oldu.

Üç yıllık ilk dönem Pakistan’da

İttifakın 31 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilen ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Genel Sekreterliğin Riyad’da kurulması konusunda mutabakata varılmıştı.

Üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi planlanan genel sekreterlik görevinin ilk üç yıllık döneminin Pakistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul’daki toplantının ardından yaptığı açıklamada ilk genel sekreterin Pakistanlı olacağı konusunda genel mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Mahmood’un atanmasıyla birlikte bu karar hayata geçirilmiş oldu.

Pakistan ordusunun önemli isimlerinden

Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri olan Nauman Mahmood, Pakistan ordusunda uzun yıllar görev yaptı.

1987 yılında Pakistan ordusuna katılan Mahmood, kariyeri boyunca çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Emekli Korgeneral Mahmood, Kasım 2021-Nisan 2023 döneminde Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki National Defence University’nin başkanlığını yürüttü. 2023 yılında emekliye ayrıldı.

Mekke’de tarihi imzalar atılmıştı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanmıştı.

Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza atmıştı.

Ardından 31 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda oluşumun resmi adının “Mekke Savunma İttifakı” olması kararlaştırılmıştı.

Bir ülkeye saldırı üç ülkeye yapılmış sayılacak

Üçlü savunma anlaşmasının en dikkat çeken maddelerinden biri ise ortak savunma mekanizması oldu.

Anlaşma kapsamında Türkiye, Pakistan veya Suudi Arabistan’dan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye yönelik saldırı olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

İttifakın temel hedefleri arasında savunma iş birliğinin geliştirilmesi, ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve üç ülkenin savunma kapasitesinin müşterek çalışmalarla ileri taşınması bulunuyor.

İstanbul toplantısında ayrıca ortak faaliyetler, teknoloji geliştirme ve savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

Gözler şimdi Riyad’da

Nauman Mahmood’un göreve getirilmesiyle Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsallaşma sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Riyad merkezli Genel Sekreterliğin faaliyete geçmesinin ardından ittifak bünyesindeki askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmalarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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