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Gündem Türkiye öncülük etti, şimdi onlar haykırıyor! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Türkiye öncülük etti, şimdi onlar haykırıyor! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Türkiye öncülük etti, şimdi onlar haykırıyor! Ali Karahasanoğlu yazdı

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır uluslararası platformlarda Gazze ve Filistin konusunda yaptığı konuşmaların İslam dünyasındaki diğer liderleri de etkilediğini savundu. Karahasanoğlu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın BM’deki açıklamalarını örnek göstererek, “İslam ülkelerinin liderlerine Erdoğan sayesinde bir cesaret gelmiş” değerlendirmesinde bulundu.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye, İran ve Suriye’den gelen açıklamaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Sadece konuşuyor, icraat yok” eleştirilerine tepki gösteren Karahasanoğlu, uluslararası siyasette sonuç almanın ilk adımının güçlü ve kararlı biçimde konuşmak olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın yıllardır Gazze’de yaşananları uluslararası platformlarda gündeme getirdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, bu tutumun diğer İslam ülkelerinin liderlerinin söylemlerine de yansıdığını savundu.

Pezeşkiyan’ın sözlerine dikkat çekti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın BM kürsüsündeki ABD ve İsrail eleştirilerine geniş yer veren Karahasanoğlu, Pezeşkiyan’ın İran’ın “terörün faili değil, mağduru” olduğu yönündeki sözlerini aktardı.

Pezeşkiyan’ın İsrail ve Batılı ülkeler arasında çifte standart uygulandığını söylediğini belirten Karahasanoğlu, İran liderinin konuşmasını Erdoğan’ın uzun yıllardır BM kürsüsünde dile getirdiği eleştirilerle ilişkilendirdi.

Şara’nın Golan çıkışını da örnek gösterdi

Karahasanoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Golan Tepeleri konusunda İsrail’e yönelik açıklamalarını da değerlendirdi.

Şara’nın Suriye topraklarının İsrail’e bırakılmayacağını açık biçimde ifade ettiğini belirten Karahasanoğlu, geçmişte Şara yönetimini İsrail ve ABD ile ilişkilendiren çevreleri eleştirdi.

Yazısının sonunda Karahasanoğlu, Erdoğan’ın uluslararası platformlarda uzun yıllardır sürdürdüğü söylemin bölgedeki diğer liderlerin daha açık konuşmalarına zemin hazırladığını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“İslam ülkelerinin liderlerine Erdoğan sayesinde bir cesaret gelmiş, haklarını savunuyorlar.”

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