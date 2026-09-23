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Gündem Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti
Gündem

Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti

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Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti

ABD’de baş döndüren bir diplomasi trafiğine imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç içerisinde Ermenistan ve Irak Başbakanları kabul etmiş ve ABD’deki Türk işadamlarıyla bir araya gelmişti.

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